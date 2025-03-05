NBA》大哥杜蘭特太神！ 第四節狂砍19分助太陽絕地逆轉快艇

杜蘭特（右）全場砍進34分幫助球隊逆轉快艇。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕近況不佳的太陽隊，今天在主場面對快艇的比賽，靠著杜蘭特（Kevin Durant）第四節猛攻，以及吉萊斯皮（Collin Gillespie）關鍵三分球，助隊克服全場最多23分落後，以119：117成功逆轉快艇。

首節地主太陽板凳火力凶猛，歐尼爾（Royce O'Neale）與普朗利（Mason Plumlee）各得6分，加上艾倫（Grayson Allen）也有一發三分長射，板凳得分以19：5完勝快艇，幫助球隊以30：24在首節取得領先。次節快艇祖巴克（0 Ivica Zubac）肆虐禁區獨得12分，反觀太陽外線12投僅2中，單節快艇41：19攻勢將比分超前為65：49。

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第三節快艇一度將比數拉開到23分領先，該節結束帶著95：76的19分領先進入決勝節，而杜蘭特在第四節跳了出來，開節先連得8分，太陽也很快趁著氣勢將比分縮小到個位數分差，並在剩下3分50秒時正式將落後的分差弭平，爾後順勢將比數超前。

快艇追分關鍵時刻，哈登（James Harden）3罰中2，吉萊斯皮三分跳投得手將比數拉開到5分差，儘管最後布克（Devin Booker）在3分領先時的2罰全落空，太陽仍靠著犯規戰術讓快艇只能賭第二罰不進後的籃板球，最後雷納德（Kawhi Leonard）雖搶下進攻籃板不過追平分未能放進，快艇以2分差惜敗鳳凰城。

杜蘭特拿下全隊最高34分外帶7籃板，其中19分是在第四節得到，理查斯（Nick Richards）16分7籃板，布克17分5籃板8助攻，板凳出發的歐尼爾12分，普朗利14分6籃板，投進關鍵三分的吉萊斯皮則有10分進帳，且10分也全是在第四節得到。快艇方面，祖巴克砍下全場最高35分10籃板，哈登也有21分6籃板15助攻演出，雷納德21分4籃板3助攻。

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