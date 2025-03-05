晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》獅隊公布7大主題日 推出「外野酷炫席」

2025/03/05 13:56

獅隊公布7大主題日。（獅隊提供）獅隊公布7大主題日。（獅隊提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕2025年統一獅主場開幕戰，3月30日台南棒球場熱鬧開打，獅隊今天公布上半季的七大主題日，並在週六、週日假日場次特別推出「統一獅外野酷炫席」。

獅隊宣布，首週假日3.30及4 .3統一獅推出「尚勇開戰」主題日，4.11~4.13將前進臺北大巨蛋擔任主場賽事迎接「臺日雙獅好友10週年」，連續三天將推出球迷們最期待的雙獅交流活動；4.25~4.27回到台南主場特別規劃與台鋼雄鷹聯名企劃「南人季-挺在地作伙拚」。

此外，獅隊在5.9~5.11將前進花蓮德興棒球場擔任主場推出「回饋後山」棒球活動，5.24~5.25推出棒球的故事，將為唐肇廷、傅于剛轉任教練舉辦感謝會活動，5.30~6.1端午連假假期將推出「府城巷弄」台南城市結合主題日，6.14~6.15上半季最後一檔主題日將推出「傑尼獅主題派對」。

2025年球季統一獅針對台南棒球場週六、週日假日場次特別推出「統一獅外野酷炫席」，其位置區域於中外野第二層看台區，約400席左右，讓你近距離為外野手選手應援聲援及互動，統一獅上半季推出3.30、4.3、4.26、4.27、5.24、5.25、5.30、5.31、6.1、6.14、6.15，共11場。

統一獅外野酷炫席提供專屬指定座位，凡購買該席次進場均可隨機兌換「外野酷炫席選手卡」及貼紙組合，每場賽事也將在比賽局間安排外野手與專屬球迷進行互動，此外，外野酷炫席也將安排UniGirls一起在看台區，跟著應援團團長為獅隊外野選手加油應援，當天也推出外野酷炫超級任務，凡當日賽事先發外野手完成單場雙安猛打任務，達成任務將贈送超值好禮，每場賽事外野酷炫超級任務好禮，將於活動前一週公布。

售票資訊。（獅隊提供）售票資訊。（獅隊提供）

售票資訊。（獅隊提供）售票資訊。（獅隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中