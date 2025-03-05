中職》獅隊公布7大主題日 推出「外野酷炫席」

獅隊公布7大主題日。（獅隊提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕2025年統一獅主場開幕戰，3月30日台南棒球場熱鬧開打，獅隊今天公布上半季的七大主題日，並在週六、週日假日場次特別推出「統一獅外野酷炫席」。

獅隊宣布，首週假日3.30及4 .3統一獅推出「尚勇開戰」主題日，4.11~4.13將前進臺北大巨蛋擔任主場賽事迎接「臺日雙獅好友10週年」，連續三天將推出球迷們最期待的雙獅交流活動；4.25~4.27回到台南主場特別規劃與台鋼雄鷹聯名企劃「南人季-挺在地作伙拚」。

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此外，獅隊在5.9~5.11將前進花蓮德興棒球場擔任主場推出「回饋後山」棒球活動，5.24~5.25推出棒球的故事，將為唐肇廷、傅于剛轉任教練舉辦感謝會活動，5.30~6.1端午連假假期將推出「府城巷弄」台南城市結合主題日，6.14~6.15上半季最後一檔主題日將推出「傑尼獅主題派對」。

2025年球季統一獅針對台南棒球場週六、週日假日場次特別推出「統一獅外野酷炫席」，其位置區域於中外野第二層看台區，約400席左右，讓你近距離為外野手選手應援聲援及互動，統一獅上半季推出3.30、4.3、4.26、4.27、5.24、5.25、5.30、5.31、6.1、6.14、6.15，共11場。

統一獅外野酷炫席提供專屬指定座位，凡購買該席次進場均可隨機兌換「外野酷炫席選手卡」及貼紙組合，每場賽事也將在比賽局間安排外野手與專屬球迷進行互動，此外，外野酷炫席也將安排UniGirls一起在看台區，跟著應援團團長為獅隊外野選手加油應援，當天也推出外野酷炫超級任務，凡當日賽事先發外野手完成單場雙安猛打任務，達成任務將贈送超值好禮，每場賽事外野酷炫超級任務好禮，將於活動前一週公布。

售票資訊。（獅隊提供）

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