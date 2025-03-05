NBA》詹姆斯紀錄夜轟34分、東契奇30分 湖人輕取鵜鶘收7連勝

詹姆斯達成生涯5萬分里程碑，並率領湖人擊敗鵜鶘。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人40歲老將詹姆斯（LeBron James）今締造生涯5萬分里程碑，紀錄夜也沒有留下遺憾，單場拿下全隊最高34分，攜手拿下30分的東契奇（Luka Doncic），以136：115力退鵜鶘，收下7連勝。

詹姆斯賽前生涯季後賽得分8162分、例行賽得分41837分，今僅差1分就能達成合計5萬分里程碑，首節倒數8分34秒接獲東契奇傳球，此役首度出手就飆進三分彈，開賽不到4分鐘締造歷史。

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東契奇第一節就飆進3顆三分彈轟下17分，上半場拿下20分、9助攻，加上海伊斯（Jaxson Hayes）也有19分進帳，湖人打完上半場以69：59領先，鵜鶘則以威廉森（Zion Williamson）21分最佳。

東契奇拿下30分。（路透）

上半場拿下12分的詹姆斯易籃後與東契奇輪流開火，兩人第三節合計就拿下23分，幫助湖人將領先優勢擴大至20分以上，在勝負提前定調下，詹姆斯兒子布朗尼（Bronny James）在倒數4分鐘上場，最後3投1中拿下2分。

詹姆斯18投10中拿下34分、8籃板、6助攻，東契奇6顆三分彈挹注30分、15助攻，海伊斯19分、10籃板作收。

鵜鶘方面，威廉森繳出全場最高37分，墨菲（Trey Murphy III）貢獻19分、6籃板，霍金斯（Jordan Hawkins）拿下17分。

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