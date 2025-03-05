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TPBL》新北國王舉辦女子籃球訓練營 黃湘婷、潘姿吟擔任客座教練

2025/03/05 14:34

新北國王舉行女子籃球訓練營，邀請電信女籃黃湘婷、潘姿吟擔任客座教練。（新北國王提供）新北國王舉行女子籃球訓練營，邀請電信女籃黃湘婷、潘姿吟擔任客座教練。（新北國王提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新北國王將於3月19、22及23日舉辦「Be Your Own Queen女王週」主題日，並於3月18日特別舉行一場女子籃球訓練營，邀請電信女籃主力中鋒黃湘婷及得分砍將潘姿吟親自帶領，為熱愛籃球的女性朋友打造專業的籃球訓練機會。

訓練營以秉持「讓女力被看見」的核心理念與初衷，致力於推廣女籃賽事，讓更多女性運動被認識，讓更多女性能夠過籃球運動發現自我、挑戰自我，也給諸位女王不一樣的活動體驗。

黃湘婷及潘姿吟作為電信女籃的主力球員，兩位都擁有豐富的籃球經驗與專業的指導能力，黃湘婷曾代表台灣隊參加U16、U18、世大運及國家隊，潘姿吟也是國家隊固定班底，曾挑戰中國WCBA，她們的加入將為訓練營帶來高水準的籃球指導，讓每一位參與者在他們的指導下，都能享受籃球的魅力。

本次訓練營即日起開放報名，活動名額有限，僅開放18歲以上女性參加，報名費用為2000元，學員不僅能在兩位女籃球員的帶領下學習籃球技巧，還將獲得專屬福利，包含練習球衣一件、KINGS毛巾、新北國王3月19日主場賽事門票。課程內容涵蓋投籃訓練、個人技巧提升及對抗訓練，無論是否有籃球基礎，都歡迎加入挑戰。 

報名連結：https://forms.gle/VvjUKKkv54aAVtvN8

新北國王舉行女子籃球訓練營，邀請電信女籃黃湘婷、潘姿吟擔任客座教練。（新北國王提供）新北國王舉行女子籃球訓練營，邀請電信女籃黃湘婷、潘姿吟擔任客座教練。（新北國王提供）

新北國王舉行女子籃球訓練營，邀請電信女籃黃湘婷、潘姿吟擔任客座教練。（新北國王提供）新北國王舉行女子籃球訓練營，邀請電信女籃黃湘婷、潘姿吟擔任客座教練。（新北國王提供）

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