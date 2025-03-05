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棒球》被女球迷控性侵 黃紹熙發聲明駁斥：惡意栽贓

2025/03/05 16:23

黃紹熙。（資料照，記者陳志曲攝）黃紹熙。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕前職棒球員黃忠義之子、曾效力統一獅的黃紹熙，近日被女球迷指控涉嫌性侵、恐嚇，今天委託經紀公司帕菲克發表3點律師聲明，駁斥女球迷的相關指控，直言是「子虛烏有，惡意栽贓」。

30歲的黃紹熙和陳傑憲、吳念庭都畢業於日本岡山共生高校，他在2018年選秀落榜，隔年再次選秀獲統一獅第6輪指名，生涯只在一軍出賽1場，2021年球季結束遭釋出，後來擔任基層球隊和私人教練，今年轉戰中國教球。

黃紹熙的律師聲明如下：

一、 本人於2025年1月27日後即自台灣離境（此部分有客觀出入境證明可證），亦未曾與社群軟體Threads上訛稱有與本人見面之女網友有見面之事實存在，系爭貼文指涉本人對其有性侵、恐嚇等情，甚至張貼移花接木之對話訊息，均顯係子虛烏有，惡意栽贓。本人在此鄭重澄清，並無上開所述行為，請各位媒體、網友及球迷特別注意，切勿任意輕信，濫行轉發。

二、本人於單身期間因誤信網路交友，並經相關帳號誘騙身陷投資詐欺，嗣後因發現該帳號顯係網路詐欺，遂封鎖該帳號。未料因個人身分資訊遭不法份子掌握，且於交友期間顯遭惡意側錄個人性隱私影片，嗣後屢屢收受相關訊息騷擾，並以惡意爆料為威脅。本人就相關對話紀錄及受害過程均有留存，不法份子之行為顯涉及恐嚇取財、妨害名譽及性隱私等情，本人將依法訴追相關責任。

三、 綜上所述，運動員之生涯，如白駒過隙，稍縱即逝。一朝遭遇虛妄之言，恐致前程蒙塵，功業盡毀。媒體本應秉持專業為基本查證，惠請各新聞媒體於本聲明發出後，應即更正錯誤報導，切勿將錯就錯。又未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，刑法訂有五年以下有期徒刑等刑責，是亦請相關網友勿以身試法。

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