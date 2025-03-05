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MLB》大谷敲176KM怪力安、美媒關注新滑壘姿勢 道奇一壘指點出重點

2025/03/05 16:25

大谷翔平。（今日美國）大谷翔平。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本三本柱大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希今天首度同時亮相，大谷翔平今天在春訓熱身賽對戰紅人，3打數敲出1支安打，連續3場敲安，熱身賽打擊率高達0.375。眼尖的美媒也發現大谷翔平的滑壘方式不一樣了。

大谷翔平。（今日美國）大谷翔平。（今日美國）

大谷翔平今天擔任第一棒指定打擊，首局首打席敲出一壘滾地球出局，3局下第二打席瞄準紅人21歲先發右投佩蒂（Chase Petty）的91.3英哩偏低滑球，敲出右外野安打，而他積極衝向二壘時遭到觸殺出局，第5局擊出二壘滾地球遭刺殺，7局下被換代打退場。

大谷翔平今天的安打擊球初速高達109.8英哩（约176.7公里）。美媒也發現大谷翔平衝向二壘時採取新的滑壘方式，為了保護左肩，大谷避免用左手碰觸壘包。對此，道奇一壘指導教練伍德沃德（Chris Woodward）認為新的滑壘方式能更好地保護肩膀和手腕，比以前的方式更加安全。

大谷翔平去年達成54轟、59盜的史無前例的偉業，本季因為重拾投打二刀流，盜壘數勢必銳減，道奇教練團也希望大谷能減少盜壘次數，伍德沃德表示，大谷非常聰明，他知道頻繁盜壘的風險，去年他沒有投球，所以可以盡情地跑，但如果本季單場要投6到7局，用球數接近100球，這將會消耗很多體力，他不僅要投球，還要打擊和跑壘，如果再加上盜壘，這對球員來說負擔太重，所以大谷必須要謹慎控制盜壘次數。

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