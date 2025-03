MLB》大谷敲176KM怪力安、美媒關注新滑壘姿勢 道奇一壘指點出重點

大谷翔平。(今日美國)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本三本柱大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希今天首度同時亮相,大谷翔平今天在春訓熱身賽對戰紅人,3打數敲出1支安打,連續3場敲安,熱身賽打擊率高達0.375。眼尖的美媒也發現大谷翔平的滑壘方式不一樣了。

大谷翔平今天擔任第一棒指定打擊,首局首打席敲出一壘滾地球出局,3局下第二打席瞄準紅人21歲先發右投佩蒂(Chase Petty)的91.3英哩偏低滑球,敲出右外野安打,而他積極衝向二壘時遭到觸殺出局,第5局擊出二壘滾地球遭刺殺,7局下被換代打退場。

大谷翔平今天的安打擊球初速高達109.8英哩(约176.7公里)。美媒也發現大谷翔平衝向二壘時採取新的滑壘方式,為了保護左肩,大谷避免用左手碰觸壘包。對此,道奇一壘指導教練伍德沃德(Chris Woodward)認為新的滑壘方式能更好地保護肩膀和手腕,比以前的方式更加安全。

大谷翔平去年達成54轟、59盜的史無前例的偉業,本季因為重拾投打二刀流,盜壘數勢必銳減,道奇教練團也希望大谷能減少盜壘次數,伍德沃德表示,大谷非常聰明,他知道頻繁盜壘的風險,去年他沒有投球,所以可以盡情地跑,但如果本季單場要投6到7局,用球數接近100球,這將會消耗很多體力,他不僅要投球,還要打擊和跑壘,如果再加上盜壘,這對球員來說負擔太重,所以大谷必須要謹慎控制盜壘次數。

