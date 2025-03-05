MLB》擺脫失速疑慮！佐佐木朗希3局飆5K！談大聯盟打者難對付之處

佐佐木朗希。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投佐佐木朗希今迎來大聯盟春訓初登板，面對紅人後援登板3局狂飆5K，僅被敲出2支安打，沒有失分失分，賽後佐佐木朗希也談到對大聯盟打者的第一印象。

首度在大聯盟投手丘亮相的佐佐木朗希，賽後回顧自己的表現時坦言：「最近的狀態讓我有些不安，畢竟一直沒機會在實戰中測試，但能夠順利完成這場比賽，還蠻高興的。」談到與大聯盟打者首度對決，佐佐木朗希表示：「他們對失投球的掌握能力很強，不過如果自己能夠投出理想的球路，還是有辦法壓制他們。」

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對於自己的投球是否能在大聯盟生存，佐佐木朗希進一步表示：「失投球一定會被打，即便是刁鑽的指叉球也可能被選掉。但只要我能投出自己想要的球，還是能讓他打不好，或是製造揮空。」

儘管在春訓期間，朗希一度被報導出現失速的狀況，但今天在比賽中最快球速飆到99.3英哩（約159.8公里），他直言：「極速比上次Live BP（實戰投打練習）快了大約2公里，但均速提升不少，這點我感到很棒。」

佐佐木朗希也透露，自己在春訓期間也進了投球實驗室，重新檢視自己的不足之處，也進行修正與調整，「雖然剛開始還在適應階段，但希望能夠持續進步，再提升一個檔次。」

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