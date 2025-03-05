中職》和兄弟教頭是昔日勁敵？後藤光尊親自解釋往事

富邦悍將副領隊兼農場主管林威助和二軍日籍總教練後藤光尊。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉縣報導〕富邦悍將本季教練陣容異動，副領隊林威助特別找來後藤光尊出任二軍總教練，成為球團史首位外籍教頭。後藤光尊和現任中信兄弟總教練平野惠一，日職球員時期不僅當過隊友，也是同梯的內野手競爭關係，日媒當年曾以「勁敵」形容彼此。

後藤光尊和平野惠一都是2001年入隊，相較於被視為即戰力的平野，社會人出身的後藤是第10指名入隊。兩人效力歐力士期間，教練團曾一度安排兩人出任二游搭檔，但因後藤受傷而拆夥。

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後續，平野在2006年因追外野飛球重傷，後藤光尊逐漸成為球隊二壘位置長期解。2013年，歐力士又將提出FA的平野惠一簽回，日媒又以「勁敵」報導兩人。

如今，兩位昔日勁敵先後在台灣帶兵，只是效力隊伍和職務都不同。後藤光尊談到當年，說：「其實沒有覺得對方是勁敵，我們一起同隊良性競爭，彼此有各自的長處，平野有平野的優點、我也有我的優點，都是把自己份內的工作做好而已。」

兩人如今都在台灣帶兵，後藤光尊認為是個緣份，他說：「來了之後還沒跟平野聯絡。他在這裡奪了冠軍，自己則是才剛來，也許有機會見面時會多跟他聊聊。」

富邦悍將副領隊兼農場主管林威助和二軍日籍總教練後藤光尊。（記者廖耀東攝）

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