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MLB》佐佐木朗希「怪物指叉」締震撼壯舉！日媒卻點出他的2大課題

2025/03/05 17:39

佐佐木朗希。（路透）佐佐木朗希。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投佐佐木朗希今天在首度在大聯盟春訓開箱，面對紅人後援3局飆出5次三振，其中他的招牌武器指叉球，也毫不意外吸引外界目光。

佐佐木朗希合計3局用46球，被打2支安打，送出四壞、觸身球保送各1，飆出5次三振，沒有失分，而他的指叉球也讓美媒給予高度評價。日媒《BASEBALL KING》指出，佐佐木朗希此役一共投出18顆指叉球，其中有8顆吸引打者出棒，7顆造成揮空，1顆則形成平凡中外野飛球出局。

此外，根據《Baseball Savant》數據顯示，佐佐木朗希此役指叉球的平均轉速只有518轉，這個數字在去年所有投過指叉球的111名大聯盟投手中排名最低。而指叉球轉速越低，通常掉落的幅度越大，佐佐木朗希這場指叉球揮空率高達87.5%，正好印證「怪物指叉」的威力。

《BASEBALL KING》還表示，原本外界擔憂的球速問題，在這場比賽也出現改善，佐佐木朗希此役共投出28顆四縫線速球，最快達到99.3英哩（159.8公里），其中有4球達99英哩，均速也有98英哩（157.7公里），隨著賽季進行，佐佐木朗希的球速還有提升空間。

不過《BASEBALL KING》也點出佐佐木朗希在這場比賽的兩個課題。首先是控球，他在第5局對費爾柴德（Stuart Fairchild）投出觸身球，第6局則出現四壞保送與暴投，此外也投出過幾次明顯壞球。不過這或許和他剛挑戰美國職棒有關，包括必須適應用球、投手丘，因此隨著比賽經驗累積，控球應該會逐漸改善。

第二個課題則是球質，上季佐佐木朗希在羅德投111局僅挨2轟，而此役雖只被敲1支二壘安打，但卻也有2球是被敲出接近全壘打的界外球；此外，他被溫斯（Austin Wynns）敲出的首安也非常強勁。《BASEBALL KING》指出，這並非在說佐佐木朗希球質特別「輕」，但考量大聯盟打者普遍更具有力量，他未來遭遇長打的次數可能會相比在日職時期大幅增加。

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