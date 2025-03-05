NBA》KD批「甩手」是捕風捉影 太陽主帥澄清：我們像老朋友

太陽杜蘭特與總教練布登侯澤。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太陽「KD」杜蘭特（Kevin Durant）今天轟下34分，率隊克服23分落後的劣勢上演逆轉秀，以119：117兩分險勝快艇。杜蘭特在第一節被鏡頭捕捉到甩開總教練布登侯澤（Mike Budenholzer）的手，兩人更發生激烈爭執，此舉引發熱議，不合傳聞甚囂直上。對此，杜蘭特表示，這只是媒體在捕風捉影，斷章取義。

「這就是大家不懂我們關係會發生的狀況，」杜蘭特賽後受訪談到甩手風波時表示，大家看到電視上的某些畫面，就推測他與總教練布登侯澤的關係不好，但並非如此，他們都是想要贏球的人，都希望事情可以按照正確的方式進行，所以才會出現比較激烈的爭論。

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杜蘭特也強調，如果他們不計較勝敗的話，就不會發生這種事情，這證明他們都很關心這個球隊，希望能夠贏球。杜蘭特也坦言，自己與總教練布登侯澤常常在比賽中交換意見，希望未來媒體可以轉播他與布登侯澤在板凳區相談而笑、擊掌慶祝或互相鼓勵的畫面。

太陽總教練布登侯澤對此回應道，「我們就像老朋友一樣，總是會互相抓住對方交談，他的能量和聲音對球隊很重要，那一球就只是兩人對於進攻方式有不同的意見，但這就是籃球的美妙之處。」

Kevin Durant and Mike Budenholzer exchange words.



pic.twitter.com/fLoPAzA25r — Hoop Central （@TheHoopCentral） March 5, 2025

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