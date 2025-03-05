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冬季特奧》卓榮泰授旗台灣代表團 國手林佳馨：勇敢爭取勝利！

2025/03/05 17:30

滑冰選手林佳馨代表宣揚特奧精神。（記者陳志曲攝）滑冰選手林佳馨代表宣揚特奧精神。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕冬季世界特殊奧林匹克運動會3月8至15日將在義大利杜林登場，行政院長卓榮泰授旗台灣代表團並頒發加菜金，阿美族滑冰國手林佳馨代表運動員宣揚特奧精神，贏得現場掌聲肯定。

「我是來自好山好水的花蓮，愛笑也愛跳舞的競速滑冰選手。」林佳馨代表運動員致詞，透露自己4年前開始接觸特奧運動，「讓我變得更自信、勇敢，更願意走出去，希望這次全隊在杜林能發揮特奧『勇敢嘗試、爭取勝利』精神，全力以赴獲得好成績。」平時也熱愛跳舞的林佳馨，培訓期間主動擔任表演節目的編舞及跳舞小老師，希望透過舞蹈分享傳遞，給世界更多人認識台灣原族民文化。

滑冰選手林佳馨代表宣揚特奧精神。（記者陳志曲攝）滑冰選手林佳馨代表宣揚特奧精神。（記者陳志曲攝）

四年一度的冬季特奧，是為智力發育障礙運動員打造的舞台，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，暌違8年再度舉辦，本屆將有102個國家、1500名運動員參賽，我國派出20位選手，參與雪鞋、花式溜冰、競速滑冰3種競賽。

卓榮泰表示，就任9個多月是台灣體育在國際最光輝璀璨的時刻，從去年巴黎奧運、帕運到世界12強棒球賽、亞洲冬季運動會，和剛落幕的世界棒球經典賽資格賽，精彩表現不斷凝聚人心，讓台灣團結起來。

閣揆也強調，台灣地處亞熱帶缺乏冰雪，雪鞋運動員只能利用沙地訓練，花式滑冰、競速滑冰經常在深夜、凌晨冰場公益時段練習，選手部分來自特殊教育學校，也有已經畢業邊工作邊練，值得更多喝采，他勉勵選手們：「快快樂樂出門，平平安安、披金戴銀回來。」

行政院長卓榮泰出席2025冬季世界特殊奧林匹克運動會代表團授旗典禮。（記者陳志曲攝）行政院長卓榮泰出席2025冬季世界特殊奧林匹克運動會代表團授旗典禮。（記者陳志曲攝）

行政院長卓榮泰（中）出席2025冬季世界特殊奧林匹克運動會代表團授旗典禮，將國旗交給代表團長李錫津（右）。（記者陳志曲攝）行政院長卓榮泰（中）出席2025冬季世界特殊奧林匹克運動會代表團授旗典禮，將國旗交給代表團長李錫津（右）。（記者陳志曲攝）

行政院長卓榮泰（中）出席2025冬季世界特殊奧林匹克運動會代表團授旗典禮頒發加菜金，由雪鞋選手謝坤宏（右二）代表接受。（記者陳志曲攝）行政院長卓榮泰（中）出席2025冬季世界特殊奧林匹克運動會代表團授旗典禮頒發加菜金，由雪鞋選手謝坤宏（右二）代表接受。（記者陳志曲攝）

行政院長卓榮泰（左二）出席2025冬季世界特殊奧林匹克運動會代表團授旗典禮，將會旗交給代表團總教練葉虹伶（右二）。（記者陳志曲攝）行政院長卓榮泰（左二）出席2025冬季世界特殊奧林匹克運動會代表團授旗典禮，將會旗交給代表團總教練葉虹伶（右二）。（記者陳志曲攝）

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