NFL》史詩賽季助老鷹奪超級盃冠軍！巴克利獲破紀錄2年13.5億續約

巴克利。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城老鷹在2024年賽季拿下14勝3敗，最終勇闖超級盃，以40：22打爆衛冕軍堪薩斯酋長奪冠，明星跑衛巴克利（Saquon Barkley）無疑是最大功臣。今天老鷹也宣布，將以2年4120萬美元（約新台幣13.5億）續約巴克利，讓他成為史上最高薪跑衛。

根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，老鷹以2年4120萬美元延長合約提前續留巴克利，這筆合約包含3600萬保證薪資，使巴克利成為NFL史上首位年薪超過2000萬美元的跑衛，此外，他還有機會透過獎金與激勵條款，額外賺取1500萬美元。

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28歲的巴克利在去年3月剛以3年3800萬美元合約，從紐約巨人轉戰同分區勁敵老鷹，並在老鷹強大的進攻鋒線之下，繳出NFL史上最偉大的跑衛賽季之一。巴克利合計在例行賽與季後賽共累積跑陣2504碼，打破名人堂跑衛戴維斯（Terrell Davis）的紀錄，帶領老鷹繼2022年後再度殺進超級盃。

值得一提的是，跑衛在現今NFL當中的薪資普遍低於其他位置的球員。去年休季，當時聯盟最高薪跑衛是舊金山49人的麥卡弗（Christian McCaffrey），他的年薪為1600萬美元，當時只有6名跑衛年薪超過1000萬美元，包含巴克利的1300萬美元；相比之下，有16位外接手年薪超過2000萬美元，還有13位外接手年薪超過1000萬美元，甚至包括一些非球隊頭號的外接手。

如今巴克利獲得史詩級續約，有望重新定義跑衛在市場上的價值。7年生涯累積7216碼與48次跑陣達陣，拿下過2018年進攻組新人王，共入選3屆職業盃、1屆年度第一隊與1屆年度最佳進攻球員的他，今也在X上發文：「感謝老鷹隊，感謝我的隊友，感謝最棒的費城球迷。Fly Eagles Fly！」

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