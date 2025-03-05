足球》南市台鋼明抗印尼強敵 力拚亞足聯挑戰聯賽4強門票

南市台鋼總教練張生平（左）、門將潘文傑。（足協提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕南市台鋼將在明天於2025年亞足聯挑戰聯賽（AFC Challenge League）八強賽，迎戰印尼馬都拉聯，爭奪晉級四強的重要門票，賽事在高雄市立楠梓足球場登場。

本屆挑戰聯賽八強賽組成為小組賽西亞區三個組別冠軍與最佳第二名、東亞區兩個小組前二名隊伍。南市台鋼在D組小組賽以1勝1平成績晉級，首戰以3比2逆轉寮國小象，次戰與緬甸撣邦聯2比2握手言和，最終以分組第二晉級。

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八強賽採主客場制，南市台鋼6日率先主場作戰，13日遠征印尼。主場首戰至關重要，盼能搶得先機，力拼隊史最佳成績。上一屆台中FUTURO曾闖進AFC Cup淘汰賽，本屆賽制改制後，南市台鋼亦成功挺進淘汰賽，續寫台灣足球紀錄，若南市台鋼明成功晉級四強，將寫下台灣足球新里程碑。

南市台鋼在2024年臺灣企業甲級足球聯賽完成五連霸，陳威全榮獲MVP，門將潘文傑獲金手套，柯爾特斯摘下金靴獎，展現強勁實力。本季陣容升級，除班奇回歸，更有日本後衛國本玲央、法國前鋒薩庫及甘比亞前鋒賈塔，強化攻守實力。

南市台鋼總教練張生平今在賽前記者會表示，「球隊為了這場比賽，從去年企甲聯賽結束就開始備戰，就連過年也只休息兩天，球隊從上到下的目標只有一個，就是拿下亞足聯挑戰聯賽冠軍。」門將潘文傑則說，「球隊目標大於個人目標，明天的這場比賽要拿下勝利，確保球隊前往到客場時能夠具有優勢。」

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