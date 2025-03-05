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中職》「打者輪替30秒」不實施 投球計時器從2點精進

2025/03/05 18:28

投球計時器。（資料照，記者李惠洲攝）投球計時器。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職今天舉辦領隊會議，針對投球計時器的執行確實度，會長蔡其昌強調，今年會更要求裁判從春訓加強，另外也會請球團在球場兩側加裝計時器，讓二壘審也能看得更清楚。

去年中職的投球計時器是壘上無人/有人時的20秒/25秒，先前在2月18日總教練會議決議，3月12至26日的公辦熱身賽試行18秒/23秒，但今年例行賽還不會執行新規。

蔡其昌指出，設定秒數是為了比賽的精彩度，但不能因為縮短對選手健康產生威脅，仍要以選手健康為考量，「我們讓總教練們決定，踩漸進式方式去處理。」

台灣隊在經典賽投打超時6次，違規數分組最多，全都栽在「打者輪替30秒」的規則。大聯盟和經典賽規定當打席產生結果，計時器會從「30秒」倒數，催促下一位打者儘快站上打擊區、並在要倒數剩8秒時準備好打擊，這是中職沒有納入的規定。

不過，中職上次總教練會議未討論到「30秒規定」，今年熱身賽自然不會實施這項規定。今年聯盟從裁判執行的確實度做起，希望讓選手不會有按表時機不明確的感覺。

蔡其昌指出，既然規則都訂出來，當然要更謹慎去執法，「去年是第1年，裁判也在適應和學習，今年從春訓就強調這些東西。」

另外針對重播輔助判決的攝影機過少問題，聯盟也將跟轉播單位確認，將會補助球場加裝更多鏡頭，像是在一壘從2台攝影機再增加更多鏡頭。

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