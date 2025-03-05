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TPBL》與雷蒙恩從隊友變回對手 馬建豪期待對決發下豪語

2025/03/05 18:54

馬建豪。（資料照，記者林正堃攝）馬建豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL福爾摩沙夢想家今踢館台北台新戰神，兩位新生代球星馬建豪和雷蒙恩也從國家隊隊友變回對手，馬建豪賽前相當期待這場對決，表示今晚要證明「自己比雷蒙恩強」。

馬建豪在亞洲盃第二階段面對香港一戰攻下13分，今年的第三階段兩戰對上菲律賓與香港也都各有14分貢獻，馬建豪對此表示，自己的打法剛好很適合圖齊教練的體系，「他有很多無球的戰術，像是無球後接球後的進攻，都是我比較擅長的。」

在國家隊與母隊兩邊跑，馬建豪認為是很好的經驗累積，對於2月20日在主場擊敗菲律賓、締造「和平奇蹟」，他也說，「體驗到全部的人團結在一起的感覺，雖然大家都來自不同隊，但有一致的目標。」

隊長劉錚在台灣隊扮演穩定軍心的角色，也對馬建豪有不少提攜，他指出，「錚哥就是老大哥、領導者，他很知道我的打法，有時候其他隊友或者教練團不太了解我的出手選擇時，他都滿挺我的，也對我的信心有很大的提升。」

夢想家今晚踢館戰神力拚終止3連敗，馬建豪也要與國家隊隊友雷蒙恩同場對決，他表示，雷蒙恩在國家隊扮演開心果角色，為球隊注入很多能量，但今天變回對手自己必定全力以赴，「目標就是讓他知道我比較強。」

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