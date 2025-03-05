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MLB》洋基農場僅次「火星人」的19歲首輪大物！賈吉看見他的天賦

2025/03/05 19:50

隆巴德。（資料照）隆巴德。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天春訓以12：3打爆費城人，陣中19歲潛力新秀隆巴德（George Lombard Jr.）4打數敲出2安打，貢獻1分打點，目前在春訓狀況火燙，就連洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）都對他刮目相看。

隆巴德是洋基在2023年選秀首輪第26順位選進的好手，老爸是前大聯盟外野手G.隆巴德（George Lombard）。隆巴德在今年《MLB Pipeline》的洋基農場排名第2，僅次頭號大物、百大新秀第21名的「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）。今年春訓，隆巴德15打數敲出5安，包含2轟，打擊三圍.333/.412/.733，攻擊指數1.145。

隆巴德在春訓的好表現，老大哥賈吉都看在眼裡，「他的天賦一目了然，他在三壘的表現流暢，又相當具有運動能力。我知道他是游擊底，但看到他在不同位置的表現，我對他的未來感到非常興奮。」

賈吉還稱讚隆巴德是個很勤奮的孩子，話不多，「他會乖乖出現在球場，做好份內的事。現在他展現出的力量，將讓他成為一位很特別的球員。」

隆巴德預計要到2027年才有機會登上大聯盟，身為春訓年紀最小的他，對於自己引起的注意不以為意，「現在我不太關注這些，因為春訓才剛開始，還有很多時間。我現在的目標是專注在我的工作，設法每一天都學習到新的事物。」

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