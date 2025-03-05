MLB》對手直呼「噁、重、驚！」 道奇主帥盛讚朗希指叉很銷魂

佐佐木朗希。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希春訓首秀技驚四座，在與紅人的熱身賽中繼3局無失分，飆出5次三振。總教練羅伯斯（Dave Roberts）對於佐佐木朗希的「怪物指叉」讚譽有加，對手也嘖嘖稱奇。

佐佐木朗希今天迎來大聯盟春訓熱身賽首度登板，在第5局接替山本由伸的投球，中繼3局無失分，僅被敲2支安打，送出5次三振，四壞球、觸身球保送各1次，展現十足的壓制力。佐佐木朗希此役最快球速達99.3英哩，招牌武器球指叉球更是讓敵隊打者束手無策，一共投出18顆指叉球，其中有8顆讓打者出棒，7顆揮空。

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對於佐佐木朗希的表現，紅人明星外野手海伊斯（Austin Hays）直呼：「超噁心！」、開路先鋒佛里朵（TJ Friedl）說：「球質很重」、捕手溫斯（Austin Wynns）則是大感震驚，紅人新任總教練（Terry Francona）也坦言，佐佐木朗希的首秀令人印象深刻。

佛里朵還認為佐佐木朗希的指叉球有兩種不同的球路，有一種是高速下墜，另外一種是往內角鑽，他的指叉球真的很犀利。道奇總教練羅伯斯也評價了朗希的「怪物指叉」，他說道：「有時候是直直掉下來，但有時候會往左，有時候往右，讓打者難以捉摸，永遠猜不到下一顆會飛去哪裡。」

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