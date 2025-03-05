奧爾良大師賽》賴建誠督軍！中租女將林湘緹扳倒世界第4韓悅闖16強

林湘緹。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕中租女將林湘緹今天在超級300系列法國奧爾良羽球大師賽，以21：19、7：21、21：19扳倒世界排名第4的中國好手韓悅，驚喜挺進女單16強。

世界排名38的林湘緹去年最佳成績是澳門公開賽亞軍，不過她今年前3站尚未有代表作。至於韓悅去年狀況不俗，拿下年終總決賽亞軍，同時在超級系列賽斬獲2座冠軍，如今已是中國女單二姐，世界排名也僅次於第2名的王祉怡。

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林湘緹去年日本熊本大師賽交手韓悅以直落二吞敗。今日在法國又遇到這位大會第3種子，林湘緹首局就把握住機會，帶著11：4領先進入暫停，即使韓悅一度追近，林湘緹仍漂亮守住也成功先下一城。

世界排名高居第4的韓悅在第二局展開反撲，一路擴大領先優勢，也扳回一城。進入決勝局，林湘緹先取得上風，只是換邊後韓悅又追成11：11平手，林湘緹沒有被對手超車並回敬一波5：0攻勢，即使韓悅追到19：20，但直接一拍回球掛網，最終就由林湘緹耗時56分鐘帶走勝利。

值得一提的是，戴資穎的教練賴建誠目前是國家隊的單打教練，這次也坐在林湘緹的教練席督軍，也成為林湘緹推倒強敵的幕後功臣，至於林湘緹16強將對決日本郡司莉子。

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