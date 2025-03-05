MiLB》官網看好馬上能擔任大聯盟游擊手！海盜鄭宗哲最新評價出爐

鄭宗哲。（取自X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網的《MLB Pipeline》今天更新美聯與國聯中區的農場排名，今天在春訓開轟的海盜台灣好手鄭宗哲，今年名列農場第17名，各項工具分數分別為打擊45、力量40、跑壘60、臂力50、守備65，整體評分40。

官網球探報告指出，在最好的狀況下，鄭宗哲是一位有辦法上壘、不斷為隊友創造機會的contact型左打者，主要將球打向外野手之間的空隙，並依靠自身速度優勢上二壘製造長打。但曾一度誤以為升上大聯盟的關鍵就是增加全壘打產量，因此開始過度拉打，進而影響打擊表現。

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然而在去年球季末，鄭宗哲成功找回自己的打擊風格。球探報告認為，鄭宗哲應該更善用整座球場來進行攻擊，耐心選球，成為一位在2好球時依舊充滿威脅性的打者，而不是一味追求他本來就不具備的長打火力。

在守備方面，鄭宗哲在小聯盟攀升過程中曾在二、游間徘徊，但球探報告指出，鄭宗哲毫無疑問已經具備立即勝任大聯盟游擊防區的能力。他的速度快、守備範圍廣，動作相當流暢，擁有極佳手感與穩定且精準的傳球。

目前鄭宗哲持續在春訓奮鬥，球探報告表示他今年將持續調整自己的打擊狀態，還有時間發展成為每日先發的游擊手；同時他也有具備二游的守備能力，為球隊提供更靈活的選擇。

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