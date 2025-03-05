MiLB》台灣火球巨投林振瑋最新球探報告曝光！官網揭今年球季課題

林振瑋。（資料照，取自X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網的《MLB Pipeline》今天更新美聯與國聯中區的農場排名，效力紅雀體系的台灣火球男林振瑋，今年名列農場第13名，而官網也點出他今年的課題。

林振瑋在球探報告中的各球種分數，分別為速球60、滑球45、變速球60、控球50，以及整體45分的評價。身高201公分的林振瑋在2023年7月以50萬美元簽約金加盟紅雀，成為隊史第一位台灣人，2024年在1A迎來生涯首個完整球季。

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林振瑋去年在1A先發22場，投116局飆出123次三振，防禦率2.79。球探報告指出，林振瑋是紅雀1A去年唯一球速破百英哩的投手，共有12球，其中1球更催到101英哩；而林振瑋的速球均速落在95-98英哩，帶有明顯往右打者內角竄的尾勁，但上飆效果不突出，導致實際威力未能完全反映在球速上。

相較速球，林振瑋的86-89英哩的變速球更具三振能力，其揮空率高達50.8%，且擁有與速球類似的橫向位移，讓打者吃足苦頭。此外，林振瑋還配有一顆80-85英哩的滑球，但轉速不高，未來如果面對更高層級打者，效果會打折扣。目前林振瑋沒有任何球種帶有明顯的手套側位移，這將是他進入職棒生涯第2年必須重點加強的部分。

球探報告提到，林振瑋去年的控球有驚人進步，保送率降至7.8%。但未來面對更高層級且更有耐心的打者，他的控球將受到考驗。而已經23歲的他，相較許多同齡投手仍略顯生青澀，需要時間繼續雕磨在投手丘上的銳利度。

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