交流賽》水谷瞬首局首打席開轟、宮城大彌好投 日本完封荷蘭僅被敲1安

日本隊開路先鋒水谷瞬首局首打席就敲出全壘打。（取自產經體育）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本武士隊為了備戰2026年經典賽，今明兩天與荷蘭隊進行交流賽。首戰靠著開路先鋒水谷瞬的首局首打席全壘打先馳得點，宮城大彌繳出3局無失分的好投，日本隊6名投手僅被荷蘭敲出1支安打，合計飆出11次三振，助隊終場以5：0贏球。

日本隊去年在世界棒球12強賽敗給台灣，其中王牌投手戶鄉翔征挨了關鍵兩轟成敗因，讓井端監督體驗到長打能力的重要性。井端弘和點名關注的日本隊打者，包含阪神虎球星大山悠輔和佐藤輝明、細川成也、日本火腿水谷瞬、軟銀鷹廣瀨隆太等人，期待他們的長打能力，他也強調經典賽要衛冕，全壘打是不可或缺的關鍵。

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日本隊在交流賽首戰推出歐力士王牌左投宮城大彌，他展現優異的壓制力，主投3局用40球，無安打無失分，另外投出4次三振，表現可圈可點。日本隊靠著開路先鋒、奈日混血好手水谷瞬首局首打席全壘打先馳得點。

日本隊6局下攻勢再起，萬波中正敲出左外野二壘安打，大山悠輔獲得四壞球保送，前兩打席都敲安的吉川尚輝獲得故意四壞球保送，高部瑛斗在2人出局滿壘敲出適時的左外野安打，一舉打回2分，日本隊將領先擴大成3：0。廣瀨隆太第8局率先敲安上壘，細川成也的安打和海野隆司的長打成功串連，單局再添2分，日本隊取得5：0領先。

日本隊接連推出塹江敦哉、橋本侑樹、今井達也、石井大智和登板，僅被荷蘭左外野手坎普（Dwayne Kemp）敲出左外野二壘安打，但卻都力保不失分，最後推出常廣羽也斗關門，守住勝利，6名投手合計飆出11次三振。

日本隊此役共敲出9支安打，包括首棒指定打擊水谷瞬的首局首打席全壘打，第7棒先發二壘手吉川尚輝上壘率百分百，單場2支2，另外獲得1次故意四壞球保送。另外，效力荷蘭的前大聯盟球員「Didi」葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius），今天4打數無安打，完全被日本投手壓制。

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