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網球》艾卡拉茲本週印地安泉出擊 挑戰史上第3人三連霸

2025/03/05 20:34

艾卡拉茲。（歐新社）艾卡拉茲。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕印地安泉網賽本週開戰，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）準備挑戰「三巨頭」當中兩老的三連霸紀錄，成為史上第三人。

這項男、女共站的硬地盛事，ATP為千分等級大師賽。年僅21歲的艾卡拉茲，已經連續兩年在印地安泉奪冠，西班牙第2種子正是衛冕大熱門，本屆首輪免戰直接晉級男單64強，等著法國阿利斯（Quentin Halys）對決會外賽晉級的西班牙布斯塔（Pablo Carreno Busta）勝方出爐。

艾卡拉茲這趟美國南加州沙漠行，目標正是追上「三巨頭」中的瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）和塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）昔日壯舉，爭取完成印地安泉三連霸，對於可能在8強遭遇37歲的喬科維奇，艾卡拉茲賽前受訪說：「我會盡量不去想這件事，就是順其自然享受比賽，看看會如何進行。」

同樣首輪免戰的第6種子喬科維奇，則期許揮別上月杜哈爆冷一戰出局的陰霾，這位印地安泉五冠王次輪對手，將是澳洲「壞小子」基里歐斯（Nick Kyrgios）單挑「幸運輸家」荷蘭范德贊德舒爾普的勝方。費爸和喬科維奇分別於2004至06年、2014至16年在此三連霸。

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