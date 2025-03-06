MiLB》今年確定投打二刀流！球探報告評林盛恩：紅人體系有趣看點

林盛恩。（資料照，記者王藝菘攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網的《MLB Pipeline》昨天更新美聯與國聯中區的農場排名，效力紅人體系的19歲台灣小將林盛恩，今年在農場同樣排在第16名。今年確定將投打二刀流的他，官網球探報告也給出評價。

2023年林盛恩從穀保家商畢業後以逾百萬美元簽約金加盟美紅人，在小聯盟一年多期間都待在新人聯盟層級，守過三壘、游擊和外野，總計出賽58場，打擊率0.295，200打數敲出1支全壘打，外帶37分打點和14次盜壘成功，並沒有投球成績。

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去年林盛恩在亞利桑那聯盟繳出打擊三圍.308/.418/.419的成績單，同時按照投手訓練計畫練投，而紅人也決定讓他在2025年球季擔任投手與指定打擊，正式開啟二刀流之路。球探報告給林盛恩的投手各項球種分數，速球55、滑球45、變速球50、控球50，整體評分45。

球探報告指出，林盛恩雖然只在去年秋訓投了3、4局，但表現驚艷，讓他有機會發展二刀流。林盛恩的速球落在90多英哩，但極速可達97英哩，因其球質極佳而被評為水準之上；而滑球（79-83英哩）目前仍略顯生澀，變速球（82-85英里）則落在平均水準，但3種球路都有望發展至水準之上。且林盛恩身為野手所具備的運動能力，讓他能穩定重複投球動作，並展現不錯的控球能力。

打擊方面，林盛恩各項工具分數為打擊50、力量40、跑壘60、臂力60、守備50，整體評分45。球探報告指出，左打的林盛恩持續展現以擊球（contact）為主的揮棒，同時具備一定的長打潛力，而他的優異速度也是跑壘一大優勢。儘管林盛恩的二刀流計畫仍在實驗階段，但毫無疑問是2025年紅人體系最有趣的看點之一。

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