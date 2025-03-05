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TPBL》林俊吉前3節就拿21分 夢想家輕取戰神終止3連敗

2025/03/05 21:29

林俊吉。（記者林正堃攝）林俊吉。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕福爾摩沙夢想家今踢館台北台新戰神，主控林俊吉打完3節就進帳21分，終場以118：103拿下勝利，終止3連敗低潮。

林俊吉先前因傷退出亞洲盃資格賽陣容，今獲登錄開賽就有不俗表現，首節獨攬10分，聯手在外線開火的貝奇，一度將領先擴大至14分，戰神節末回神，靠艾力克、曹薰襄輪流輸出，在第二節開始前追到27：33。

夢想家2月只有一場比賽，以逸待勞下班尼特在第二節也加入開火行列，能裡能外助隊擴大領先，戰神則陷入進攻當機，夢想家打完前兩節取得67：45優勢，上半場已有3人得分超過雙位數，貝奇攻下16分、林俊吉挹注14分，班尼特拿下15分、10籃板。

戰神上半場外線18投僅2中，易籃後手感仍沒有回溫，反觀夢想家第三節團隊再轟6顆三分彈，帶著101：75領先進入決勝節，前三節拿下12分的馬建豪在末節開始不到4分鐘在上籃後落地踩到米勒的腳，隨後面露痛苦離場。戰神末節由長人陳冠全跳出來在外線放冷箭，一度吹起反攻號角，不過團隊沒能延續攻勢，無緣捍衛主場。

貝奇攻下全隊最高33分，另有14籃板、5抄截，林俊吉進帳21分、4助攻，馬建豪挹注12分，班尼特替補上陣貢獻29分、17籃板。

戰神以麥卡倫20分最佳，米勒17分、10籃板，錢肯尼拿下14分、曹薰襄13分。

貝奇。（記者林正堃攝）貝奇。（記者林正堃攝）

班尼特。（記者林正堃攝）班尼特。（記者林正堃攝）

馬建豪。（記者林正堃攝）馬建豪。（記者林正堃攝）

吳家駿。（記者林正堃攝）吳家駿。（記者林正堃攝）

米勒。（記者林正堃攝）米勒。（記者林正堃攝）

陳冠全。（記者林正堃攝）陳冠全。（記者林正堃攝）

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