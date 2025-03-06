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MLB》美媒預測李灝宇成老虎隊三壘解答！隊友讚嘆有望成明星球員

2025/03/06 07:01

李灝宇。（資料照，取自小聯盟官網）李灝宇。（資料照，取自小聯盟官網）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎體系的台灣好手李灝宇，目前持續在春訓打拼。《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）也撰文盤點春訓值得關注的15位球員，李灝宇名列其中，更被看好有望成為老虎未來三壘防區的解答；老虎官網記者貝克（Jason Beck）也看好，李灝宇將早日升上大聯盟。

李灝宇在2021年被費城人以57萬美元簽下後，在2023年透過明星投手羅倫森（Michael Lorenzen）的交易案被單換到老虎。上季李灝宇在2A出賽87場，打擊三圍.298/.363/.488，攻擊指數0.851，敲出19支二壘安打、12轟與56分打點，另有16次盜壘成功。

《ESPN》記者帕桑在文章中提到李灝宇：「在錯過明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）之後，老虎隊可能或許在李灝宇身上找到了長期解答。李灝宇原本是游擊底，但他的打擊實力才是招牌，甚至有望在季中獲得升上大聯盟的機會。」

老虎官網記者貝克也撰文訪問李灝宇與他的老虎隊友，「他是那種你會很想要當隊友的球員。」去年大部分時間都和李灝宇待在2A的老虎頭號大物的右投手喬布（Jackson Jobe）說道，「他打球充滿激情，很喜歡有他在身後守備；在休息室裡，他很隨和，很酷。」老虎外野手卡本特（Kerry Carpenter）則直言：「我覺得他會成為一名明星球員。」

老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）也認為，李灝宇熱愛競爭，甚至總覺得自己每次打擊都該擊出安打。為此李灝宇也曾向格林（Riley Greene）和卡本特請教打擊層面的心理問題，「這正是我需要學習的地方，被三振後如何控制情緒，讓心態更加穩定。」李灝宇說道。

格林受訪時透露，自己告訴李灝宇，在比賽過程一定會經歷失敗，「關鍵在於你如何反彈，如何從每一次打擊、甚至每一顆球中調整心態。」卡本特則建議李灝宇，將注意力放在「為什麼被三振」，而非三振本身，「我告訴他，比賽的結果只是表面，我更專注於分析過程。」

李灝宇指出，過去他曾刻意讓自己冷靜下來，但後來發現這並不適合自己，「所以我現在的目標是在極端情緒與完全冷靜之間，找到一個平衡點。」

李灝宇今年首度受邀參加大聯盟春訓，儘管目前仍在尋找手感，合計15打數僅敲1安。老虎隊官網記者貝克表示，李灝宇預計將在3A開季，並指出他邁向大聯盟，將只是時間問題。

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