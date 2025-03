MLB》怪力！擊球初速181KM 李灝宇猛夯射牆二壘安打（影音）

李灝宇。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕效力老虎的「台灣怪力男」李灝宇今在春訓熱身賽替補上場,揮出二壘安打,本季春訓第2安出爐。

老虎今日迎戰費城人,6局上半開始走馬換將,李灝宇獲得上場機會代守二壘,6下站上打擊區遭三振。

李灝宇8下再度上場,在球數2好1壞下,逮中庫亞斯(Jose Cuas)的失投直球,夯出中外野射牆二壘安打,擊球初速高達112.4英哩(約180.8公里)。李灝宇踏上二壘後,接著藉由隊友開轟跑回分數。

李灝宇此戰替補上場,2打數敲1安、跑回1分,吞下1次三振,打擊率從賽前的0.067上升至0.118。老虎打線全場狂掃17安,終場以17:7大勝費城人。

Hao-Yu Lee crushes a double deep off the top of the wall in left center. Left his bat at 112.4 MPH and traveled 428 feet. pic.twitter.com/gMCsts96yR