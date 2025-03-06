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MLB》怪力！擊球初速181KM 李灝宇猛夯射牆二壘安打（影音）

2025/03/06 07:41

李灝宇。（資料照，路透）李灝宇。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎的「台灣怪力男」李灝宇今在春訓熱身賽替補上場，揮出二壘安打，本季春訓第2安出爐。

老虎今日迎戰費城人，6局上半開始走馬換將，李灝宇獲得上場機會代守二壘，6下站上打擊區遭三振。

李灝宇8下再度上場，在球數2好1壞下，逮中庫亞斯（Jose Cuas）的失投直球，夯出中外野射牆二壘安打，擊球初速高達112.4英哩（約180.8公里）。李灝宇踏上二壘後，接著藉由隊友開轟跑回分數。

李灝宇此戰替補上場，2打數敲1安、跑回1分，吞下1次三振，打擊率從賽前的0.067上升至0.118。老虎打線全場狂掃17安，終場以17：7大勝費城人。

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