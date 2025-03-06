MLB》對日本展無懼態度！林昱珉最新報告出爐、獲農場最佳變速球

林昱珉。（資料照，記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟近期釋出各隊農場新秀報告，在今天是美、國聯西區，其中效力響尾蛇的台灣好手林昱珉，今年被排在農場第11名，且他還有著響尾蛇農場當中最好變速球。

報告提到，林昱珉是來自台灣的國際明星，在2021年的U23世界盃就表現亮眼，隨後跟響尾蛇以52.5萬美元簽約，在世界12強棒球賽時對陣日本，更在東京巨蛋讓日本武士們吞下4顆鴨蛋，最終幫助台灣順利奪下史上第一座世界冠軍。

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除了國際賽表現優異外，林昱珉在響尾蛇農場也有著穩定的表現，2024年他因為被界外球擊中導致臉部骨折，但依舊留下94.2局，90K，防禦率4.28的表現，且還被升上3A先發一場。

報告介紹5呎11吋的林昱珉投球姿勢，會在啟動時會先往側向移動並且有些搖晃後才出手，在速球上四縫線與二縫線都會投，均速約在90-92英哩，且偶爾能夠投到95-96英哩。由於速度不亮眼，因此林昱珉需要讓直球有不同的變化才能夠讓打者失去平衡，同時林昱珉更必須要把球控得很好，否則就會遭到對手重擊。

相較於速球，林昱珉的變化球深度才是他最大的特色，在報告當中，林昱珉的速球與卡特球這兩種直球系球種，都只拿到45分低於平均的分數，但曲球55分、滑球50分、變速球60分都在平均與平均之上，控球也有50分的水準，但總體只拿到45分。

林昱珉最好的變化球是他高達60分的變速球，更是響尾蛇農場評分最高的變速球，另一位擁有60分變速球的是排名26名的右投安傑羅（Roman Angelo）。林昱珉的變速球速度約在80-82英哩，有著極佳的減速效果，能搭配他的速球使用，同時還有一顆高轉速75英哩左右的曲球。

上述兩顆變化球都可以拿來面對右打，而林昱珉對付左打的主要武器，則是79-82英哩的橫掃滑球。近期林昱珉也嘗試在他的武器庫增加卡特球，該球的速度接近90英哩，目的是用來混淆打者。

不過報告再次點出，林昱珉必須得把球控制在好球帶邊緣，才能夠有效製造揮空，因為他的球威並不是隨便亂塞就能讓對手揮空的等級。然而，球探也提到，林昱珉在對陣日本時，展現出他不畏挑戰強敵的態度，而且因為他擁有足夠多的球種，使得他可以持續擔任一名先發投手。

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