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MLB》大谷翔平對老東家沒上！ 天使神鱒開轟仍遭道奇逆轉

2025/03/06 08:34

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊與天使隊今天在春訓熱身賽對決，儘管大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）三人都沒有上場，天使楚奧特（Mike Trout）還開轟，但道奇依舊靠著6局上半的3分大局，以5：3逆轉擊敗天使。

此役道奇讓主力打者們輪休，上季在新人年表現不俗的納克（Landon Knack）擔任先發，不過他在首局先被狀元郎莫尼亞克（Mickey Moniak）敲出一發陽春砲，隨後又被楚奧特在同局開轟失掉2分，第二局又被天使打者串聯失分，今天僅投2局失掉3分有2分自責分，送出3K、1BB，春訓防禦率6.23。

道奇在2上就先追回1分，5局前國聯冠軍賽MVP羅沙里歐（Eddie Rosario）敲出陽春砲追平比數，6局道奇再攻下一個3分大局，終場就以5：3逆轉取勝。

道奇老將赫南德茲（Enrique Hernández）今天3打數貢獻2安打，打回2分打點也跑回2分，羅沙里歐3打數1安打，敲出1發陽春砲，全場進帳2分打點，兩人貢獻道奇所有打點。天使方面，莫尼亞克2打數1安打，開轟進帳1打點，選到1次四壞保送，楚奧特3打數1安打，敲出一發陽春砲，但剩下兩打席都被三振。天使老將簡森（Kenley Jansen）今天登板主投1局無失分，春訓2場出賽主投2局未失分。

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