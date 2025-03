MLB》大谷翔平對老東家沒上！ 天使神鱒開轟仍遭道奇逆轉

大谷翔平。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊與天使隊今天在春訓熱身賽對決,儘管大谷翔平、貝茲(Mookie Betts)、佛里曼(Freddie Freeman)三人都沒有上場,天使楚奧特(Mike Trout)還開轟,但道奇依舊靠著6局上半的3分大局,以5:3逆轉擊敗天使。

此役道奇讓主力打者們輪休,上季在新人年表現不俗的納克(Landon Knack)擔任先發,不過他在首局先被狀元郎莫尼亞克(Mickey Moniak)敲出一發陽春砲,隨後又被楚奧特在同局開轟失掉2分,第二局又被天使打者串聯失分,今天僅投2局失掉3分有2分自責分,送出3K、1BB,春訓防禦率6.23。

Mike Trout lasers one out the other way for his second #SpringTraining long ball pic.twitter.com/gLsjyTY7cV