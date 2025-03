MLB》大谷翔平使出球棒之呼吸！《鬼滅之刃》合作超熱血動畫釋出

由幽浮社所繪製的大谷翔平。(圖片擷取自MLB官方)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟與知名日本動畫《鬼滅之刃》合作,並找來負責作畫的幽浮社《ufotable》特別製作宣傳大聯盟東京開幕戰的動畫,當中大谷翔平等球星更是使用了動畫中著名的呼吸系統,讓球迷跟動畫迷都相當興奮。

大聯盟在先前宣布將與動畫《鬼滅之刃》合作,今天大聯盟官方正式釋出由幽浮社製作的影片,目的是為了宣傳由道奇與小熊在3月5、6日於東京巨蛋舉行的大聯盟海外開幕戰,後續也將陸續開放商品販售。

影片當中提到,有5位日本選手代表道奇與小熊回到日本,賽評更是直接訪問動畫主角竈門炭治郎的師傅鱗瀧左近次,詢問他對大谷翔平新賽季的表現,鱗瀧左近次提到,大谷翔平的「呼吸」很特別,因為呼吸是一切的基礎。隨後球評介紹了棒球在日本的歷史,接著動畫引用鬼滅之刃動畫原始的橋段與新製作的片段表達傳承的用意。

鱗瀧左近次在大谷翔平即將打擊時,喊出:「去吧,炭治郎。」接著出現動畫中炭治郎使出火之神神樂 陽華突的畫面,並接續大谷翔平的打擊呼吸,旁白此時說道:「打擊之呼吸,一式,壓倒性全壘打。」畫面也顯示大谷翔平直接咬住小白球將球轟出去的畫面,表現手法相當熱血。

