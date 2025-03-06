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MLB》被看好長打與打擊率兼具！柯敬賢道奇農場最新評價曝光

2025/03/06 09:37

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊台灣小將柯敬賢在今天大聯盟《MLB Pipeline》釋出的最新農場排名當中，被排在道奇農場第16名，比去年下滑2名，球探對他的打擊技巧看好，認為他有望成為打擊率與長打兼備的全方位打者。

由於柯敬賢兩次報告時間相近，最新報告與去年相差不遠，再加上佐佐木朗希空降榜單第一，因此所有球員排名都至少下滑1名。報告提到柯敬賢在2023年9月的U18世界盃表現出色，20打數敲出11安打，選到7次四壞保送並助隊拿下銀牌，接著道奇在9個月後以65萬美元簽下他，道奇隊環太平洋區球探部長狄波（Jon Deeble）也提到，他像前道奇MVP左打貝林傑（Cody Bellinger）。

在加入道奇體系後，柯敬賢馬上在新秀層級的多明尼加夏季聯盟出賽，擔任指定打擊，9場比賽上壘18次，敲出1轟，選到11次四壞保送，只吞下7K，攻擊指數0.898。

報告給予柯敬賢各項工具的分數，其中打擊55、力量50、跑速50、臂力55、守備50，各項分數都有平均以上的水準，不過目前總體只給他45分低於平均的分數。（大聯盟球探報告採取20-80評分，50為平均）

打擊面上，球探認為柯敬賢擁有打擊率與長打兼備的元素，左打的他揮棒快速且打擊策略成熟，在打擊區上能選保送但不會過於被動，他目前展現出具成長空間的力量潛力，以及把球往天上打的資質，以及他自身水準以上的原始力量潛質，並且有機會養成將這些力量轉化為比賽中實際打擊表現的技巧。

防守面上，儘管柯敬賢身高6呎3吋且體重215磅，但以他的身材來說動作算是相當靈活，球探認為當他的身體發展成熟後，有望成為平均水準左右的跑者。目前道奇給柯敬賢擔任中外野手的機會，不過大部分球探都預期他最終會成為角落外野手，在考量他的進攻上限以及不俗的臂力後，球探點出他最終應該會最適合右外野防區。

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