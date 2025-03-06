MLB》「如果對球隊有幫助」 費城強打哈波願意重返外野

哈波表示如果對球隊有幫助，他願意重返外野。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人強打哈波（Bryce Harper）在右手肘韌帶置換手術（Tommy John）復出後，就被球隊調去防守一壘，而今隨著新賽季即將到來，哈波本人透露如果球隊有需要，他很願意回到外野重拾老本行。

哈波在《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）的採訪中透露，休賽季就有和球隊討論過重回外野防守的事情，他解釋這個想法比較像是「以防萬一」的討論，如果球隊出現一個更適合守一壘的選手，那他對於重回外野持開放態度。

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在進入大聯盟後，哈波3個外野防區都站過，而生涯大多數時間都是守右外野，直到動了TJ手術，才被費城人調回來守一壘。

訪談中哈波還透露，當明星一壘手阿隆索（Pete Alonso）還沒確定續留大都會時，其實他是希望球團可以簽下他的，當時他就有和球隊以及經紀人波拉斯（Scott Boras）講過，如果對球隊有幫助，他願意回到外野。

《ESPN》報導指出，雖然阿隆索留在大都會，但他仍有可能在新賽季結束後跳出合約，另外藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）也預期會成為自由球員，屆時這位明星一壘手沒意外會掀起搶人風暴，而哈波的意願，或許讓費城人球團在補強上，不用顧慮太多防守重疊的問題。

哈波在訪談中也說道，他並沒有特別喜歡守哪個位子，但如果可以在一壘拿到金手套獎，對他來說感覺會很棒、同時也會感到不敢相信。

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