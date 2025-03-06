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MLB》被看好往更高層級邁進！ 台灣火球男莊陳仲敖最新評價出爐

2025/03/06 10:43

莊陳仲敖。（資料照，記者林正堃攝）莊陳仲敖。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網的《MLB Pipeline》更新各隊農場排名，效力運動家的台灣火球男莊陳仲敖，排在球隊農場第30名。

球探報告給莊陳仲敖的各球種分數，分別為速球45、曲球45、滑球50、變速球55、控球55、整體評價40分。

莊陳仲敖上季在1A起步，一路升上高階1A、2A，在3個層級合計出賽23場（15場先發），成績6勝2敗、防禦率2.09，86局投球送出84次三振，僅有12次保送。球探報告指出，莊陳仲敖在運動家的體系中快速晉升，也讓他入選台灣隊國手，參加經典賽資格賽。

莊陳仲敖在WBC資格賽登板1場，是在對上西班牙的生死戰擔任先發投手，主投3局失2分，拿下勝投。

內文提到莊陳仲敖主要依賴四縫線速球，最快球速可達95英哩，但通常維持在90-93英哩之間，武器庫還包括80英哩出頭的指叉球，具有很好的下墜效果，以及80英哩左右滑球、變化幅度不錯的75英哩左右曲球、80英哩出頭變速球。

球探報告表示，儘管莊陳仲敖的球種多樣具備擔任先發的條件，但過去曾有傷病史，因此能否以先發投手的角色長期發展成為一個疑慮。

不過報告中指出，莊陳仲敖的控球能力相當不錯，運動家也樂見他的快速成長，「他已經進入球隊的潛力新秀觀察名單。」球探報告看好莊陳仲敖未來能持續進步，並往更高層級邁進。

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