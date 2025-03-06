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MLB》有望比大谷翔平更強！ 前日職名將看好佐佐木朗希勇奪新人王

2025/03/06 10:18

佐佐木朗希昨日對紅人進行春訓初登板，後援上場投3局飆5K無失分。（資料照）佐佐木朗希昨日對紅人進行春訓初登板，後援上場投3局飆5K無失分。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前橫濱監督、生涯在NPB累積380轟的名將拉米瑞茲（Alex Ramirez）在昨日道奇佐佐木朗希投完球後，便出影片為他今年的成績做出預測，認為他新年球季可收下15勝、180K，進而拿下國聯新人王。

拉米瑞茲一開始就直言，佐佐木朗希是今年最受矚目的投手，去年今永昇太挑戰大聯盟時，拉米瑞茲就不斷表示他有多好，但從未說今永會是能夠引起轟動的選手，而佐佐木朗希是。拉米瑞茲更直言，他一直相信，佐佐木朗希有機會成為比大谷翔平還要好的投手，儘管大谷翔平已經在投手丘上證明過自己，但拉米瑞茲仍認為，佐佐木朗希有著比投手大谷翔平還高的潛力。

拉米瑞茲強調，佐佐木朗希可以在大聯盟取得成功，接著拉米瑞茲對佐佐木朗希在新人年賽季進行預測，他認為在中五日的情況下，佐佐木朗希有望獲得25到30場先發機會，但他認為球團不太可能讓他投到9局，一年最多大概2次，因此大概就是6到7局，而且道奇有很好的牛棚，同時也會控管他的局數。

最後拉米瑞茲提出實際的預測數字，表示佐佐木朗希新人年能投大概150局，有望拿下15勝、飆出180K，並奪下國聯新人王。佐佐木朗希曾在2022年對歐力士投出9局19K的完全比賽，成為日職史上最年輕投出完全比賽的球員，拉米瑞茲也提到，或許佐佐木朗希新賽季有機會投出無安打比賽。

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