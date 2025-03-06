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NBA》綠衫軍板凳暴徒太狂！追平柯瑞神紀錄再與隊友合寫史詩創舉

2025/03/06 10:53

派理查德板凳出發狂飆10顆三分球，全場拿43分、10籃板、5助攻且0失誤，寫下史上罕見紀錄。（法新社）派理查德板凳出發狂飆10顆三分球，全場拿43分、10籃板、5助攻且0失誤，寫下史上罕見紀錄。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍塞爾提克今天對陣拓荒者一戰，在塔圖姆（Jayson Tatum）、波辛傑斯（Kristaps Porzingis）、哈勒戴（Jrue Holiday）都沒上場的情況下，懷特（Derrick White）與板凳暴徒派理查德（Payton Pritchard）兩人聯手合飆84分，幫助球隊以128：118順利收下2連勝。

派理查德今天從板凳出發，狂轟10記三分球，拿下43分、10籃板、5助攻且0失誤的誇張數據，成為NBA史上唯二能在單場繳出40分、5籃板、10助攻以上，且沒有失誤的球員。同時派理查德也是聯盟史上第一位從板凳出發，能拿下40分、10籃板、5助攻，10顆三分球。

除了派理查德表現良好外，另一位後衛懷特今天也有41分3籃板3抄截演出，而他也投進9顆三分球，根據《StatMuse》數據指出，派理查德與懷特兩人寫下塞爾提克歷史，他們成為隊史首對能在單場各拿下40分以上的球員，更是NBA史上第一次有兩位同隊球員能夠在單場投進9顆三分以上。

懷特與派理查德成為史上唯一能夠在單場各投進9顆三分以上的隊友。（路透）懷特與派理查德成為史上唯一能夠在單場各投進9顆三分以上的隊友。（路透）

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