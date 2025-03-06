中職》台日雙獅交流10週年！ 特製紀念版法被席價格公布

台日雙獅好友10週年，週六、週日連續兩天特別推出「台日雙獅法被席」。（統一獅提供）
〔體育中心/綜合報導〕今年度統一獅主場行銷活動中，最受到球迷期待與歡迎的「台日雙獅交流主題日」，將在2025年邁入第10年的聯名合作，為了盛大慶祝台日雙獅10週年的友好情誼，職棒36年台日雙獅主題日，將於上半季4.11-4.13移師臺北大巨蛋登場，希望能吸引更多喜愛雙獅的台、日球迷蒞臨臺北大巨蛋，感受台灣與日本的熱血獅子魂！
台日雙獅好友10週年，行銷團隊特別設計專屬LOGO，也將推出一系列主題商品預計3月中下旬於萊恩酷商城搶先預購，本次統一獅4.11～4.13前進臺北大巨蛋擔任主場，週六、週日連續兩天特別推出「台日雙獅法被席」，每場限額5000席，兩推分別推出不同款式設計，其中週六以西武獅藍為主、週日以統一獅橘為主，「台日雙獅法被席」座位區為B1 108區～118區，票價依不同區域區分為1780元及1880元。
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4.11（五） 龍vs.獅 18:35 臺北大巨蛋
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席次名稱
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樓層
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區域
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票價
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雙獅搖滾席
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B1
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112~114區1~19排
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全票：1080元
半票：980元
身心優惠票：540元
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108~110區1~23排
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116~118區1~23排
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雙獅搖滾站立席
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B1
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111~115區20~38排
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全票：980元
半票：880元
身心優惠票：490元
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108~110區24~36排
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116~118區24~36排
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內野B1一般席
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B1
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105~107區
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全票：900元
半票：800元
身心優惠票：450元
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119~121區
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102~104區
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全票：800元
半票：700元
身心優惠票：400元
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122~124區
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內野L2一般席
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L2
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206~220區
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全票：800元
半票：700元
身心優惠票：400元
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201~205區
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全票：700元
半票：600元
身心優惠票：350元
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221~225區
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外野席
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B1
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131~137區
140~146區
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全票：600元
半票：500元
身心優惠票：300元
4.12（六）、4.13（日） 龍vs.獅 14:05 臺北大巨蛋
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席次名稱
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樓層
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區域
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票價
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雙獅法被席
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B1
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112~114區1~19排
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單一票價：1880元
身心優惠票：940元
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108~110區1~23排
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116~118區1~23排
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雙獅法被站立席
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B1
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111~115區20~38排
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單一票價：1780元
身心優惠票：890元
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108~110區24~36排
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116~118區24~36排
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內野B1一般席
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B1
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105~107區
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全票：1,200元
半票：1,100元
身心優惠票：600元
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119~121區
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102~104區
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全票：1,100元
半票：1,000元
身心優惠票：550元
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122~124區
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內野L2一般席
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L2
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206~220區
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全票：1,100元
半票：1,000元
身心優惠票：550元
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201~205區
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全票：1,000元
半票：900元
身心優惠票：500元
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221~225區
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內野L4一般席
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L4
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401~417區
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全票：700元
身心優惠票：350元
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內野L5一般席
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L5
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503~515區
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全票：500元
身心優惠票：250元
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外野席
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B1
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全區
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全票：700元
身心優惠票：350元
台日雙獅好友10週年，週六、週日連續兩天特別推出「台日雙獅法被席」。（統一獅提供）
球場座位資訊。（統一獅提供）
球場座位資訊。（統一獅提供）
票價資訊。（統一獅提供）
票價資訊。（統一獅提供）
票價資訊。（統一獅提供）
票價資訊。（統一獅提供）