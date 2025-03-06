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中職》台日雙獅交流10週年！ 特製紀念版法被席價格公布

2025/03/06 11:07

台日雙獅好友10週年，週六、週日連續兩天特別推出「台日雙獅法被席」。（統一獅提供）台日雙獅好友10週年，週六、週日連續兩天特別推出「台日雙獅法被席」。（統一獅提供）

〔體育中心/綜合報導〕今年度統一獅主場行銷活動中，最受到球迷期待與歡迎的「台日雙獅交流主題日」，將在2025年邁入第10年的聯名合作，為了盛大慶祝台日雙獅10週年的友好情誼，職棒36年台日雙獅主題日，將於上半季4.11-4.13移師臺北大巨蛋登場，希望能吸引更多喜愛雙獅的台、日球迷蒞臨臺北大巨蛋，感受台灣與日本的熱血獅子魂！ 

台日雙獅好友10週年，行銷團隊特別設計專屬LOGO，也將推出一系列主題商品預計3月中下旬於萊恩酷商城搶先預購，本次統一獅4.11～4.13前進臺北大巨蛋擔任主場，週六、週日連續兩天特別推出「台日雙獅法被席」，每場限額5000席，兩推分別推出不同款式設計，其中週六以西武獅藍為主、週日以統一獅橘為主，「台日雙獅法被席」座位區為B1 108區～118區，票價依不同區域區分為1780元及1880元。 

4.11（五） 龍vs.獅 18:35  臺北大巨蛋

席次名稱

樓層

區域

票價

雙獅搖滾席

B1

112~114區1~19排

全票：1080元

半票：980元

身心優惠票：540元

108~110區1~23排

116~118區1~23排

雙獅搖滾站立席

B1

111~115區20~38排

全票：980元

半票：880元

身心優惠票：490元

108~110區24~36排

116~118區24~36排

內野B1一般席

B1

105~107區

全票：900元

半票：800元

身心優惠票：450元

119~121區

102~104區

全票：800元

半票：700元

身心優惠票：400元

122~124區

內野L2一般席

L2

206~220區

全票：800元

半票：700元

身心優惠票：400元

201~205區

全票：700元

半票：600元

身心優惠票：350元

221~225區

外野席

B1

131~137區

140~146區

全票：600元

半票：500元

身心優惠票：300元

 

4.12（六）、4.13（日） 龍vs.獅 14:05  臺北大巨蛋

席次名稱

樓層

區域

票價

雙獅法被席

B1

112~114區1~19排

單一票價：1880元

身心優惠票：940元

108~110區1~23排

116~118區1~23排

雙獅法被站立席

B1

111~115區20~38排

單一票價：1780元

身心優惠票：890元

108~110區24~36排

116~118區24~36排

內野B1一般席

B1

105~107區

全票：1,200元

半票：1,100元

身心優惠票：600元

119~121區

102~104區

全票：1,100元

半票：1,000元

身心優惠票：550元

122~124區

內野L2一般席

L2

206~220區

全票：1,100元

半票：1,000元

身心優惠票：550元

201~205區

全票：1,000元

半票：900元

身心優惠票：500元

221~225區

內野L4一般席

L4

401~417區

全票：700元

身心優惠票：350元

內野L5一般席

L5

503~515區

全票：500元

身心優惠票：250元

外野席

B1

全區

全票：700元

身心優惠票：350元

台日雙獅好友10週年，週六、週日連續兩天特別推出「台日雙獅法被席」。（統一獅提供）台日雙獅好友10週年，週六、週日連續兩天特別推出「台日雙獅法被席」。（統一獅提供）

球場座位資訊。（統一獅提供）球場座位資訊。（統一獅提供）

球場座位資訊。（統一獅提供）球場座位資訊。（統一獅提供）

票價資訊。（統一獅提供）票價資訊。（統一獅提供）

票價資訊。（統一獅提供）票價資訊。（統一獅提供）

票價資訊。（統一獅提供）票價資訊。（統一獅提供）

票價資訊。（統一獅提供）票價資訊。（統一獅提供）

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