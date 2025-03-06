中職》台日雙獅交流10週年！ 特製紀念版法被席價格公布

台日雙獅好友10週年，週六、週日連續兩天特別推出「台日雙獅法被席」。（統一獅提供）

〔體育中心/綜合報導〕今年度統一獅主場行銷活動中，最受到球迷期待與歡迎的「台日雙獅交流主題日」，將在2025年邁入第10年的聯名合作，為了盛大慶祝台日雙獅10週年的友好情誼，職棒36年台日雙獅主題日，將於上半季4.11-4.13移師臺北大巨蛋登場，希望能吸引更多喜愛雙獅的台、日球迷蒞臨臺北大巨蛋，感受台灣與日本的熱血獅子魂！

台日雙獅好友10週年，行銷團隊特別設計專屬LOGO，也將推出一系列主題商品預計3月中下旬於萊恩酷商城搶先預購，本次統一獅4.11～4.13前進臺北大巨蛋擔任主場，週六、週日連續兩天特別推出「台日雙獅法被席」，每場限額5000席，兩推分別推出不同款式設計，其中週六以西武獅藍為主、週日以統一獅橘為主，「台日雙獅法被席」座位區為B1 108區～118區，票價依不同區域區分為1780元及1880元。

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4.11（五） 龍vs.獅 18:35 臺北大巨蛋

席次名稱 樓層 區域 票價 雙獅搖滾席 B1 112~114區1~19排 全票：1080元 半票：980元 身心優惠票：540元 108~110區1~23排 116~118區1~23排 雙獅搖滾站立席 B1 111~115區20~38排 全票：980元 半票：880元 身心優惠票：490元 108~110區24~36排 116~118區24~36排 內野B1一般席 B1 105~107區 全票：900元 半票：800元 身心優惠票：450元 119~121區 102~104區 全票：800元 半票：700元 身心優惠票：400元 122~124區 內野L2一般席 L2 206~220區 全票：800元 半票：700元 身心優惠票：400元 201~205區 全票：700元 半票：600元 身心優惠票：350元 221~225區 外野席 B1 131~137區 140~146區 全票：600元 半票：500元 身心優惠票：300元

4.12（六）、4.13（日） 龍vs.獅 14:05 臺北大巨蛋

席次名稱 樓層 區域 票價 雙獅法被席 B1 112~114區1~19排 單一票價：1880元 身心優惠票：940元 108~110區1~23排 116~118區1~23排 雙獅法被站立席 B1 111~115區20~38排 單一票價：1780元 身心優惠票：890元 108~110區24~36排 116~118區24~36排 內野B1一般席 B1 105~107區 全票：1,200元 半票：1,100元 身心優惠票：600元 119~121區 102~104區 全票：1,100元 半票：1,000元 身心優惠票：550元 122~124區 內野L2一般席 L2 206~220區 全票：1,100元 半票：1,000元 身心優惠票：550元 201~205區 全票：1,000元 半票：900元 身心優惠票：500元 221~225區 內野L4一般席 L4 401~417區 全票：700元 身心優惠票：350元 內野L5一般席 L5 503~515區 全票：500元 身心優惠票：250元 外野席 B1 全區 全票：700元 身心優惠票：350元

台日雙獅好友10週年，週六、週日連續兩天特別推出「台日雙獅法被席」。（統一獅提供）

球場座位資訊。（統一獅提供）

球場座位資訊。（統一獅提供）

票價資訊。（統一獅提供）

票價資訊。（統一獅提供）

票價資訊。（統一獅提供）

票價資訊。（統一獅提供）

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