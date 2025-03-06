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體育 籃球 NBA

NBA》厄文報銷後首戰 獨行俠30分慘敗公鹿

2025/03/06 11:44

獨行俠30分慘敗給公鹿。（美聯社）獨行俠30分慘敗給公鹿。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠今天客場迎戰公鹿，是厄文（Kyrie Irving）報銷後的第一場比賽，而這場比賽在陣中傷兵滿滿的情況下，最終以107比137慘敗給公鹿30分。

在球隊遇到嚴重傷病問題下，獨行俠今天一路挨打，首節末就被拉開雙位數差距，次節落後繼續被擴大，上半場打完已經有19分落後。

下半場一開始，公鹿里拉德（Damian Lillard）和普林斯（Taurean Prince）聯手打出一波5比0小高潮，4分55秒時「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）兩分得手，正式將比分拉開到30分差距，獨行俠無力追趕最終大比分輸掉比賽。

此戰里拉德攻下34分，亞德托昆波則有32分15籃板，新加入的庫茲馬（Kyle Kuzma）有17分，全隊談笑用兵，僅替補的格林（AJ Green）出賽超過30分鐘。

獨行俠今天8人應戰，湯普森（Klay Thompson）挑起得分重擔攻下全隊最高28分，不過27次出手僅命中11球，馬歇爾（Naji Marshall）則是拿下次高的22分。

亞德托昆波貢獻32分15籃板。（路透）亞德托昆波貢獻32分15籃板。（路透）

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