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MLB》紅襪重本網羅的新同學3局狂飆7K！ 透露「子彈球」秘密

2025/03/06 12:52

克羅切春訓第三度登板主投3局狂飆7K無失分。（法新社）克羅切春訓第三度登板主投3局狂飆7K無失分。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪休賽季砸大筆農作物換來的白襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet），在今天春訓對光芒一戰大秀三振功力，3局投球送出7張老K，春訓至今3場出賽，6.1局投球就有14K進帳，且防禦率依舊維持完美的0。

克羅切是各支競爭季後賽球隊休賽季渴望納入麾下的先發人選，而豆城大軍在去年一口氣送出百大新秀第25名的捕手提爾（Kyle Teel）、百大新秀第54名的外野手蒙哥馬利（Braden Montgomery），以及3A內野手梅德羅斯（Chase Meidroth）與2A右投岡薩雷茲（Wikelman Gonzalez），成功讓克羅切從白襪改穿紅襪。

上季克羅切迎來爆發，原本是後援投手的他被轉成先發，想不到他不僅沒有遭遇適應上的難題，整季先發32場，主投146局，狂飆209K，防禦率僅3.58的表現，且季中便首度入選明星賽，但由於所屬白襪去年苦吞121敗，導致克羅切只拿下6勝12敗。

今年春訓克羅切在轉隊初登板對藍鳥，投1.2局被打3支安打，送出4次三振與1次四壞保送無失分，第二次登板對費城人，主投1.2局飆3K，但有3次四壞保送，被打1支安打沒有掉分，今天他對光芒繳出宰制級好投，用47球就完成3.0局投球，只被打2支安打，飆出7K，只有1次四壞保送，依舊沒有掉分，防禦率繼續維持在0，最快球速來到101英哩。

談到今天101英哩的火球，克羅切賽後認為那應該是測量錯誤，不過自己當時投球感覺良好，應該會有不錯的結果，但自認球速不會那麼快。上個賽季克羅切只有4顆球能碰到三位數。

從去年12月加入紅襪至今，克羅切提到自己跟新任教練團後的改變：「今天丟了幾顆子彈球（gyros），效果不錯。」不過克羅切所說的子彈球，並不像是日本名投松坂大輔的那顆變化球，而是他跟教練貝利（Andrew Bailey）對會向下墜的球種稱呼：「卡特球通常都會有些橫向位移，但這顆球的速度與卡特球類似，但具有更多的下墜效果，其實就是滑球，我之所以叫他子彈球是因為不同於橫掃（滑）球，這樣比較容易區分兩者。」

加入新球隊後，克羅切也從兩位大聯盟資歷比他還多的先發投手：畢爾勒（Walker Buehler）、吉歐里多（Lucas Giolito）身上學到不同的東西：「雖然我是左投，會有點不同。但聽畢爾勒談論有關配球的東西很棒。」、「我的數據不支持我的看法，但我一直認為我是位技巧派的強力投手...我認為能夠從他身上聽到有關配球的事情，對我來說很有幫助。」

克羅切預計會在2026年成為自由球員，紅襪勢必會想要在這兩年讓他熟悉球隊，並與他簽下延長合約，總教練柯拉（Alex Cora）就表示：「我今天有問過他，我們是否能夠提供你在賽前所需的一切？他回答是，一切都很好。他現在跟投手部門談論有關球探報告和其他的事情都很順利，目前為止一切都好。」

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