羽球》球迷想看她打球還有機會？ 戴資穎談退休的回答很耐人尋味

戴資穎選手生涯致敬特展在松菸舉行，現場規劃五大展區，回顧她在賽場上的榮耀時刻。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕原定去年底退休的台灣羽球一姊戴資穎，目前尚在膝蓋復元階段，今天她出席「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展」被媒體問到是否漸漸地有進入退休的感覺，她的回應也很耐人尋味，「目前沒有這樣想，但要這樣想也是可以。」

戴資穎去年飽受膝蓋傷勢所苦，不僅在巴黎奧運小組賽就出局，後續出賽也都帶傷上陣，9月結束中國公開賽後就休兵，並在10月先申請「保護排名」，如今決定動膝蓋手術，未來是否再戰留下想像空間。

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VICTOR自3月6日起一連11天於松山文創園區為戴資穎舉辦致敬展，展覽中展示她的實戰球拍、經典戰靴與重要冠軍獎座，讓球迷能一覽小戴的生涯榮光，而小戴也被問到是否有開始邁入退休的感覺，她說：「目前沒有這樣想，要這樣想也是可以，我沒想太多。」

戴資穎今天也親身逛了展覽，她表示，看到很多以前比賽的物品被好好保留，真的被感驚喜，看到賽事影片也還是會想停下來欣賞一下，至於印象最深刻的比賽還是2010年第1次到新加坡公開賽冠亞賽，剛好是她16歲生日，她還自嘲：「現在都已經30要1了！」

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