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NBA》夢迴火箭鬍！35歲哈登爆砍50分 攜手柯瑞寫史上首見超狂紀錄

2025/03/06 17:38

哈登。（美聯社）哈登。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕快艇今以123：115擊敗活塞，中止近期3連敗，35歲「大鬍子」哈登（James Harden）有如回到當年在火箭全盛時期一般神勇，狂砍全場最高50分，還創下不少傲人紀錄。

在「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）與射手鮑威爾（Norman Powell）都因傷缺陣的情況下，哈登又一次獨自扛起快艇，今天先發上場38分鐘24投14中，包含三分球13投6中、罰球20罰16中， 攻下50分5助攻4籃板，還外帶抄截、火鍋各1，幫助快艇擊敗近況超火燙的活塞。

這是哈登生涯第24場轟下50分的比賽，只要再一場就能追平湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）紀錄；哈登也是史上第7位在35歲或更年長的年紀，單場拿超過50分的球星，加入柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）、英格利許（Alex English）、克勞佛（Jamal Crawford）、布萊恩與喬丹（Michael Jordan）的行列。

值得一提的是，柯瑞在美國時間2月27日才剛以36歲之齡轟下56分，今天35歲的哈登也攻下50分，根據《OptaSTATS》指出，這是NBA史上第一次有兩位35歲或以上的球星，在同一賽季攻下50分。

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