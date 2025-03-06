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MLB》曾萌生退休念頭！道奇195轟重砲吐心聲 談休季深陷交易傳聞

2025/03/06 18:29

馬恩西。（資料照）馬恩西。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕34歲道奇明星重砲馬恩西（Max Muncy）在去年曾因傷缺陣好一段時間，今年將進入關鍵合約年，馬恩西近日在《洛杉磯時報》訪問中坦言，自己曾因反覆受傷而萌生退休念頭。

大聯盟生涯敲出195轟、共入選2屆全明星賽的馬恩西，在2021年就曾動過手肘手術，去年5月中旬又因腹部傷勢進入傷兵名單。馬恩西回憶道：「當你3個月無法上場，開始覺得什麼都沒有改善時，腦海裡就會浮現一些念頭，像是『我的身體是不是在告訴我，已經撐不下去了？』這對我來說真的很煎熬。」

幸好馬恩西趕在球季後半段回歸，並成為道奇打進世界大賽相當重要的一份子，在去年國聯冠軍戰中，馬恩西曾連續12打席上壘。如今迎來合約年，道奇握有他2026年1000萬美元球隊選項，馬恩西說道：「傷病點醒了我，我一直都很感激能夠上場比賽，但去年當我甚至不確定能否復出後，才真正體會到每一次上場的機會有多珍貴。」

而休季也曾傳出馬恩西可能成為道奇交易10屆金手套三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）的包裹，對於這些傳聞，馬恩西坦言他無法控制，「每天能上場，披上道奇藍戰袍，對我來說是榮耀，也是恩惠。直到被告知無法再打球的那一天，我都會全力以赴，因為這是我唯一能掌控的事情。」

目前馬恩西在春訓累積12打席，敲出3支安打包含1轟，貢獻4分點，攻擊指數1.000。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也稱讚馬恩西狀況絕佳，「這都要歸功於他身體健康。」馬恩西也笑著說，他要好好享受現在的每一秒。

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