NFL》突擊者3年35億續約4屆明星衝傳手！破紀錄成史上最貴非四分衛

克羅斯比。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，拉斯維加斯突擊者與當家4屆明星防守邊鋒克羅斯比（Maxx Crosby）簽下3年1.065億美元的延長合約，使他成為史上最高薪的非四分衛球員。這份合約含9150萬美元保障薪資，確保克羅斯比將在賭城待到2029年賽季。

克羅斯比完成續約後，平均年薪來到3550萬美元，超越明尼蘇達維京人巨星外接手傑佛森（Justin Jefferson）的3500萬美元，成為史上最高薪非四分衛。去年6月時，傑佛森才剛與維京人簽下4年1.4億美元延長合約，如今才過不到1年，紀錄再度被刷新。

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27歲的克羅斯比在2019年選秀會第四輪第106順位被突擊者選中，在高中與大學都名不見經傳的他，進入聯盟後蛻變為最頂級的衝傳手之一，生涯6個賽季累積59.5次擒殺，在聯盟排名第5，隊史上僅次於名將湯森（Tommy Townsend）與隆恩（Howie Long）。

克羅斯比2024年球季出賽12場，貢獻45次擒抱與7.5次擒殺，隨後因腳踝手術而提前結束賽季。不過克羅斯比表示，自己在手術後復原狀況良好，目前也經開始在跑步機上訓練。

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