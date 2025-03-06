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羽球》戴資穎看到教練賴建誠祝福影片笑瘋 「是不是拿刀架在他脖子上」

2025/03/06 16:20

戴資穎選手生涯致敬特展在松菸舉行，現場規劃五大展區，回顧她在賽場上的榮耀時刻。（記者陳志曲攝）戴資穎選手生涯致敬特展在松菸舉行，現場規劃五大展區，回顧她在賽場上的榮耀時刻。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕VICTOR為戴資穎舉辦致敬展，今天記者會上也送上教練及好友們的祝福影片，讓小戴相當欣喜，尤其是看到指導教練賴建誠的片段更是笑得合不攏嘴，她還打趣地：「是不是拿刀架在他脖子上。」

戴資穎舉辦致敬展自3月6日起一連11天於松山文創園區舉行，展覽中展示她的實戰球拍、經典戰靴與重要冠軍獎座，讓球迷能一覽小戴的生涯榮光，而今天記者會上還特別播放賴建誠、台灣拳后林郁婷、羽球好手王子維、印尼女單好手東宗、醫師林瀛洲、知名KOL Rice&Shine所錄製的祝福影片。

過往都在場邊督軍的賴建誠，在影片中也猛讚戴資穎在場上的表現及態度，「小戴即使落後也不放棄每顆球，輸球也掛滿笑容，同時很享受在場上的感覺，希望未來的日子能好好享受生活，為新的人生添加新的色彩。」

雖然賴建誠字句都很真誠且感性，但還被記者會擔任現場主人的「戴姊」戴靖潔虧說面無表情，文字真摯卻有點嚴肅，而戴資穎則是完全笑瘋，幽默地說像是有人拿著稿，然後有刀架在賴建誠脖子上一樣。

林郁婷形容戴資穎像是「勝利女神般的存在」，也是她效法的目標和楷模，而王子維則力讚小戴在羽球場上的手法變化莫測，讓人捉摸不定。

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