NBA》魏少下半場化身射手率隊逆轉勝！賽後還展現超暖一面（影音）

〔體育中心/綜合報導〕金塊今天在主場以116:110逆轉國王,36歲「忍者龜」魏斯布魯克(Russell Westbrook)砍下全隊最高25分,還化身射手投進4顆三分球,成為球隊獲勝功臣。此外,魏斯布魯克賽後更展現暖心一面,將球衣送給一位遠道而來的南韓球迷。

魏斯布魯克此役先發上場35分鐘20投10中,包括三分球7投4中,攻下25分5籃板3助攻2抄截2火鍋,其中魏少在下半場13投8中,三分球更是5投3中,也率領金塊克服上半場落後10分的劣勢,在主場完成逆轉勝。

談到魏斯布魯克,此役攻下全隊次高24分的穆雷(Jamal Murray)賽後直言:「我不知道他有沒有或多或少注意到這點,但隊上有很多人都在觀摩他、研究他,並且欣賞他在這個聯盟所達成的一切。」

而今天在金塊主場,也出現一位來自南韓、穿著魏斯布魯克球衣的的「龜迷」。賽後魏少在場邊受訪時,該球迷也在觀眾席上熱烈為魏斯布魯克歡呼,魏少當下更透過麥克風向球迷表示,自己等等會把球衣送給他。訪問結束後魏少也履行承諾,還與該球迷擁抱、握手致意,也讓不少人直呼魏少超暖心。

