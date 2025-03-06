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NBA》魏少下半場化身射手率隊逆轉勝！賽後還展現超暖一面（影音）

2025/03/06 17:00

魏斯布魯克。（美聯社）魏斯布魯克。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天在主場以116：110逆轉國王，36歲「忍者龜」魏斯布魯克（Russell Westbrook）砍下全隊最高25分，還化身射手投進4顆三分球，成為球隊獲勝功臣。此外，魏斯布魯克賽後更展現暖心一面，將球衣送給一位遠道而來的南韓球迷。

魏斯布魯克此役先發上場35分鐘20投10中，包括三分球7投4中，攻下25分5籃板3助攻2抄截2火鍋，其中魏少在下半場13投8中，三分球更是5投3中，也率領金塊克服上半場落後10分的劣勢，在主場完成逆轉勝。

談到魏斯布魯克，此役攻下全隊次高24分的穆雷（Jamal Murray）賽後直言：「我不知道他有沒有或多或少注意到這點，但隊上有很多人都在觀摩他、研究他，並且欣賞他在這個聯盟所達成的一切。」

而今天在金塊主場，也出現一位來自南韓、穿著魏斯布魯克球衣的的「龜迷」。賽後魏少在場邊受訪時，該球迷也在觀眾席上熱烈為魏斯布魯克歡呼，魏少當下更透過麥克風向球迷表示，自己等等會把球衣送給他。訪問結束後魏少也履行承諾，還與該球迷擁抱、握手致意，也讓不少人直呼魏少超暖心。

「我非常幸運，也很感激球迷們的支持，因為對他們來說，籃球是能帶來快樂和自信的事情。」魏斯布魯克也向球迷的支持致謝，「我認為我從事這項運動的目的，就是是為了激勵人心。」

金塊此役先發5人全員得分上雙，其中當家MVP約基奇（Nikola Jokic）繳出22分15籃板6助攻1抄截的全能數據。魏斯布魯克也說道：「約基奇就是這世界上最好的球員，我就算失誤20次，也都要把球傳給他。」

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