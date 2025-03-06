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中職》兄弟公布大巨蛋票價！ 蠟筆小新主題日有限量套票

2025/03/06 17:09

中信兄弟大巨蛋開幕戰票價。（中信兄弟提供）中信兄弟大巨蛋開幕戰票價。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕2025年中華職棒賽季即將正式開打，今年開幕戰將由中信兄弟擔任主場球隊， 3/29（六）及3/30（日）兩天於臺北大巨蛋點燃戰火，今天球團正式公布上半季臺北大巨蛋售票資訊，其中，球迷朋友敲碗已久的中信兄弟與蠟筆小新IP聯名主題日，也即將於4/19（六）-4/20（日）於臺北大巨蛋登場，售票時間將於3/11（二）12:00起，依序開放季票會員及具會員資格的球迷朋友購票，3/17（一）12:30則將開放全面售票。

中信將在3/29（六）及3/30（日）兩天於臺北大巨蛋擔任主場球隊，進行中職36年開幕戰。其中，3/29（六）球團也預計於16點10分進行盛大的中華職棒開幕儀式，購買當天指定區域的球迷朋友，還可以收到球迷版「2024進擊冠軍戒指」以及「進化應援短T」，以及「進化攻略手冊」。

此外，球迷敲碗已久的「中信兄弟與蠟筆小新」IP聯名主題日，也即將在4/19（六）-4/20（日）於登場。【蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！】春日部防衛隊來到大巨蛋巡邏啦！中信兄弟即將派出大巨蛋防衛隊進行秘密任務的交流，這次球團更是推出限量100組大巨蛋防衛隊「親子雙人套票」，讓你一次擁有蠟筆小新聯名球衣、球帽、懶懶毯、零錢包與枕頭套等入場贈禮，以及享有其他商品優先購買資格，邀請大家一同沉浸在小新的童趣世界吧。

中信球團為了讓更多球迷朋友可以參與熱血棒球盛宴，本季取消尊爵席座位，與贊助商攜手合作更廣泛的客製化服務，整體提升球迷朋友的看球體驗。同時，球團也新增了「上半季主場套票」，購買上半季中信兄弟臺北大巨蛋主場套票者，除可享有票券總額之9折優惠外，中信兄弟更是加碼贈送當週主題日紀念票卡乙張，敬邀球迷朋友，在上半季中信兄弟5場大巨蛋主場，享受熱血沸騰的棒球盛宴。

今天球團也公告中華職棒36年上半季臺北大巨蛋售票資訊，將於3/11（二）12:00在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」開放2025洲際季票會員優先購票，18:00開放2025猛象會、艾樂粉會、親子象會會員優先購票，3/12（三）12:00起享象悠遊卡會員優先購買，3/12（三）19:00中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票，3/17（一）12:30於「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票。

中信兄弟在去年以「進取」為名，兄弟齊心、勇往直前，奪下隊史第十冠！今年喊出年度口號「進化」，象徵著兄弟們我們不會滿足於過去的榮耀，而是將會會秉持著不斷往前的決心！洲際場次售票資訊即將公布敬請期待，詳細的活動資訊請持續關注「兄弟Fans Club」官方粉絲專頁。

中信兄弟蠟筆小新主題日票價表。（中信兄弟提供）中信兄弟蠟筆小新主題日票價表。（中信兄弟提供）

中信兄弟蠟筆小新主題日親子套票。（中信兄弟提供）中信兄弟蠟筆小新主題日親子套票。（中信兄弟提供）

中信兄弟上半季大巨蛋主場套票。（中信兄弟提供）中信兄弟上半季大巨蛋主場套票。（中信兄弟提供）

中信兄弟洲際主場票價表、優先購票順序。（中信兄弟提供）中信兄弟洲際主場票價表、優先購票順序。（中信兄弟提供）

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