晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》戴資穎強調運動員總會離開賽場 希望傳達永不放棄的精神

2025/03/06 18:13

戴資穎選手生涯致敬特展在松菸舉行，現場規劃五大展區，回顧她在賽場上的榮耀時刻。（記者陳志曲攝）戴資穎選手生涯致敬特展在松菸舉行，現場規劃五大展區，回顧她在賽場上的榮耀時刻。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣羽球一姊戴資穎在國際賽奮戰多年，如今進入生涯尾聲，儘管未來是否重返賽場的問題並未說死，但她很清楚運動員總有離開賽場的一天，希望能將永不放棄的精神傳遞給大眾。

去年飽受傷勢所苦的戴資穎，不僅在巴黎奧運小組賽就出局，後續出賽也都帶傷上陣，9月結束中國公開賽後就休兵，並在10月先申請「保護排名」，並於該年年底接受膝蓋手術，迄今都還在復健階段。

關於未來是否重返國際賽一事，戴資穎並未給予正面回覆，但她強調，運動員都會有離開賽場的一天，但自己的精神並不會因此消失，也希望相信自己、永不放棄的精神可以傳達下去，不管是在工作、課業或任何運動項目上都能用到。

在征戰多年的戴資穎也坦言，自己多少都會有堅持不下去的時候，「但我都已經選擇了在羽球這條路上，自己選擇的就要一直堅持下去，任何時候這種精神都是很適用的，你決定要做一件事情的時候，就是不要輕易放棄，我覺得在你不放棄的過程中可以得到很多收穫。」

戴資穎特展從今天起一連11天在松山文創園區舉辦，共規劃「榮耀時刻」、「致勝利器解密」、「生涯實戰裝備」、「證件X見證」、「合穎拍貼機」等5大展區。

戴資穎選手生涯致敬特展在松菸舉行，現場規劃五大展區，回顧她在賽場上的榮耀時刻。（記者陳志曲攝）戴資穎選手生涯致敬特展在松菸舉行，現場規劃五大展區，回顧她在賽場上的榮耀時刻。（記者陳志曲攝）

VICTOR總教練陳庶榮（左）贈送致敬T恤給戴資穎（右）。（記者陳志曲攝）VICTOR總教練陳庶榮（左）贈送致敬T恤給戴資穎（右）。（記者陳志曲攝）

戴資穎選手生涯致敬特展在松菸舉行，現場規劃五大展區，回顧她在賽場上的榮耀時刻。（記者陳志曲攝）戴資穎選手生涯致敬特展在松菸舉行，現場規劃五大展區，回顧她在賽場上的榮耀時刻。（記者陳志曲攝）

戴資穎選手生涯致敬特展生涯實戰裝備展區。（記者陳志曲攝）戴資穎選手生涯致敬特展生涯實戰裝備展區。（記者陳志曲攝）

戴資穎選手生涯致敬特展榮耀時刻展區。（記者陳志曲攝）戴資穎選手生涯致敬特展榮耀時刻展區。（記者陳志曲攝）

戴資穎選手生涯致敬特展致勝利器解密展區。（記者陳志曲攝）戴資穎選手生涯致敬特展致勝利器解密展區。（記者陳志曲攝）

戴資穎選手生涯致敬特展致勝利器解密展區。（記者陳志曲攝）戴資穎選手生涯致敬特展致勝利器解密展區。（記者陳志曲攝）

戴資穎選手生涯致敬特展證件X見證展區。（記者陳志曲攝）戴資穎選手生涯致敬特展證件X見證展區。（記者陳志曲攝）

戴資穎選手生涯致敬特展證件X見證展區。（記者陳志曲攝）戴資穎選手生涯致敬特展證件X見證展區。（記者陳志曲攝）

戴資穎選手生涯致敬特展榮耀時刻展區。（記者陳志曲攝）戴資穎選手生涯致敬特展榮耀時刻展區。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中