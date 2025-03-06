羽球》戴資穎強調運動員總會離開賽場 希望傳達永不放棄的精神

戴資穎選手生涯致敬特展在松菸舉行，現場規劃五大展區，回顧她在賽場上的榮耀時刻。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣羽球一姊戴資穎在國際賽奮戰多年，如今進入生涯尾聲，儘管未來是否重返賽場的問題並未說死，但她很清楚運動員總有離開賽場的一天，希望能將永不放棄的精神傳遞給大眾。

去年飽受傷勢所苦的戴資穎，不僅在巴黎奧運小組賽就出局，後續出賽也都帶傷上陣，9月結束中國公開賽後就休兵，並在10月先申請「保護排名」，並於該年年底接受膝蓋手術，迄今都還在復健階段。

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關於未來是否重返國際賽一事，戴資穎並未給予正面回覆，但她強調，運動員都會有離開賽場的一天，但自己的精神並不會因此消失，也希望相信自己、永不放棄的精神可以傳達下去，不管是在工作、課業或任何運動項目上都能用到。

在征戰多年的戴資穎也坦言，自己多少都會有堅持不下去的時候，「但我都已經選擇了在羽球這條路上，自己選擇的就要一直堅持下去，任何時候這種精神都是很適用的，你決定要做一件事情的時候，就是不要輕易放棄，我覺得在你不放棄的過程中可以得到很多收穫。」

戴資穎特展從今天起一連11天在松山文創園區舉辦，共規劃「榮耀時刻」、「致勝利器解密」、「生涯實戰裝備」、「證件X見證」、「合穎拍貼機」等5大展區。

戴資穎選手生涯致敬特展在松菸舉行，現場規劃五大展區，回顧她在賽場上的榮耀時刻。（記者陳志曲攝）

VICTOR總教練陳庶榮（左）贈送致敬T恤給戴資穎（右）。（記者陳志曲攝）

戴資穎選手生涯致敬特展在松菸舉行，現場規劃五大展區，回顧她在賽場上的榮耀時刻。（記者陳志曲攝）

戴資穎選手生涯致敬特展生涯實戰裝備展區。（記者陳志曲攝）

戴資穎選手生涯致敬特展榮耀時刻展區。（記者陳志曲攝）

戴資穎選手生涯致敬特展致勝利器解密展區。（記者陳志曲攝）

戴資穎選手生涯致敬特展致勝利器解密展區。（記者陳志曲攝）

戴資穎選手生涯致敬特展證件X見證展區。（記者陳志曲攝）

戴資穎選手生涯致敬特展證件X見證展區。（記者陳志曲攝）

戴資穎選手生涯致敬特展榮耀時刻展區。（記者陳志曲攝）

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