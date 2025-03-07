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MLB》道奇又挖掘全新秘密武器？26歲落選秀左投「特異球路」超驚人

2025/03/07 07:08

崔爾。（資料照）崔爾。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2021年選秀會上共有612人中選，開啟通往職棒的大門，然而對於左投崔爾（Jack Dreyer）來說並非如此，大學只累積60.2局就動TJ手術的他，卻在接到道奇隊打來的電話後抓緊機會，如今有望成為衛冕軍另一個全新秘密武器。

現年26歲的崔爾畢業於愛荷華大學，2021年以落選秀身分與道奇簽約，在小聯盟攀升速度之快，2022年還在新人聯盟的他，去年已經來到2A與3A，合計出賽46場投57.1局，防禦率2.20；而他的BB9也從2023年在1A的6.3下修至1.9。去年11月，道奇將崔爾加入40人名單，以免讓他在規則五選秀上被挑走。

《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，道奇向崔爾遞出橄欖枝後，很快告訴他自己的獨特優勢，那就是他的速球擁有極為驚人的上竄效果。道奇後援大將費西亞（Alex Vesia）是上季全聯盟四縫線速球平均垂直位移量最高的投手，達到20.3英吋；而崔爾在近日春訓對上紅人的比賽所投出的6顆四縫線速球，平均垂直位移竟達到22英吋。

儘管崔爾的速球均速僅93.1英哩，但仍具有強大欺敵性，當天蹲捕的費杜西亞（Hunter Feduccia）就言，崔爾的速球會急速上竄。對此崔爾自己也說不清楚，他表示是他的父親、前大聯盟投手史蒂夫・崔爾（Steve Dreyer）從小便教他正確的投球機制，並特別強調如何讓速球產生後旋。這並不算新穎的觀念，但在現今數據分析輔助下，這讓崔爾速球的價值進一步被放大。

崔爾。（資料照）崔爾。（資料照）

道奇正希望能更發揮崔爾速球的優勢，就像當年幫助費西亞成為牛棚大將一樣。他們將崔爾轉為牛棚投手，並簡化他的武器庫，讓他以四縫線速球與滑球為主戰球種，並鼓勵他積極進攻好球帶，特別是將速球放在高角度進壘位置；此外，道奇也強調搶下第一顆好球數的重要性，這讓崔爾在小聯盟的進步幅度顯而易見。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）甚至透露，去年球隊多次考慮要將崔爾拉上大聯盟。「他的速球真的很有威力，滑球也進步了許多。去年他正式進入我的視野，我們的球探部門一直對他的心理素質與天賦讚譽有加，現在我終於能親眼看看他對抗大聯盟打者的表現，真的令人印象深刻。」目前崔爾在春訓累積4局投球，飆出7次三振，防禦率2.25。

道奇牛棚尚未開季就受到許多傷病困擾，菲利浦斯（Evan Phillips）與寇派克（Michael Kopech）確定趕不開季，葛洛佛（Michael Grove）歸期未明，火球新秀亨利奎茲（Edgardo Henriquez）又遭遇意外傷勢將缺陣4到6週，這讓道奇的牛棚問題更加棘手，而崔爾也許會是那個最佳解答。

有趣的是，崔爾還是隊內的魔術方塊高手，能在20秒內迅速解開，就連羅伯斯都笑說他總是帶著魔術方塊不離身。此外，他還展現出令人驚豔的藝術細胞，能利用魔術方塊拼湊出各種『畫作』。去年，崔爾更是堆疊超過1200顆魔術方塊，在畫布上拼出隊友大谷翔平的肖像。

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