MLB》道奇又挖掘全新秘密武器？26歲落選秀左投「特異球路」超驚人

崔爾。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕2021年選秀會上共有612人中選,開啟通往職棒的大門,然而對於左投崔爾(Jack Dreyer)來說並非如此,大學只累積60.2局就動TJ手術的他,卻在接到道奇隊打來的電話後抓緊機會,如今有望成為衛冕軍另一個全新秘密武器。

現年26歲的崔爾畢業於愛荷華大學,2021年以落選秀身分與道奇簽約,在小聯盟攀升速度之快,2022年還在新人聯盟的他,去年已經來到2A與3A,合計出賽46場投57.1局,防禦率2.20;而他的BB9也從2023年在1A的6.3下修至1.9。去年11月,道奇將崔爾加入40人名單,以免讓他在規則五選秀上被挑走。

《The Athletic》道奇記者阿達亞(Fabian Ardaya)報導,道奇向崔爾遞出橄欖枝後,很快告訴他自己的獨特優勢,那就是他的速球擁有極為驚人的上竄效果。道奇後援大將費西亞(Alex Vesia)是上季全聯盟四縫線速球平均垂直位移量最高的投手,達到20.3英吋;而崔爾在近日春訓對上紅人的比賽所投出的6顆四縫線速球,平均垂直位移竟達到22英吋。

儘管崔爾的速球均速僅93.1英哩,但仍具有強大欺敵性,當天蹲捕的費杜西亞(Hunter Feduccia)就言,崔爾的速球會急速上竄。對此崔爾自己也說不清楚,他表示是他的父親、前大聯盟投手史蒂夫・崔爾(Steve Dreyer)從小便教他正確的投球機制,並特別強調如何讓速球產生後旋。這並不算新穎的觀念,但在現今數據分析輔助下,這讓崔爾速球的價值進一步被放大。

道奇正希望能更發揮崔爾速球的優勢,就像當年幫助費西亞成為牛棚大將一樣。他們將崔爾轉為牛棚投手,並簡化他的武器庫,讓他以四縫線速球與滑球為主戰球種,並鼓勵他積極進攻好球帶,特別是將速球放在高角度進壘位置;此外,道奇也強調搶下第一顆好球數的重要性,這讓崔爾在小聯盟的進步幅度顯而易見。

道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)甚至透露,去年球隊多次考慮要將崔爾拉上大聯盟。「他的速球真的很有威力,滑球也進步了許多。去年他正式進入我的視野,我們的球探部門一直對他的心理素質與天賦讚譽有加,現在我終於能親眼看看他對抗大聯盟打者的表現,真的令人印象深刻。」目前崔爾在春訓累積4局投球,飆出7次三振,防禦率2.25。

道奇牛棚尚未開季就受到許多傷病困擾,菲利浦斯(Evan Phillips)與寇派克(Michael Kopech)確定趕不開季,葛洛佛(Michael Grove)歸期未明,火球新秀亨利奎茲(Edgardo Henriquez)又遭遇意外傷勢將缺陣4到6週,這讓道奇的牛棚問題更加棘手,而崔爾也許會是那個最佳解答。

有趣的是,崔爾還是隊內的魔術方塊高手,能在20秒內迅速解開,就連羅伯斯都笑說他總是帶著魔術方塊不離身。此外,他還展現出令人驚豔的藝術細胞,能利用魔術方塊拼湊出各種『畫作』。去年,崔爾更是堆疊超過1200顆魔術方塊,在畫布上拼出隊友大谷翔平的肖像。

