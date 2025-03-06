晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

交流賽》連兩戰都只被敲1安再度完封荷蘭！日本武士打線大爆發2連勝

2025/03/06 20:59

日本武士交流賽2連勝。（取自產經體育）日本武士交流賽2連勝。（取自產經體育）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本武士隊為了備戰2026年經典賽，於昨與今日和荷蘭隊進行強化試合。此役投手群再度完美壓制，只被敲出1支安打；打線也在第5局大爆發攻下7分，終場9：0獲勝，連兩戰完封荷蘭，收下2連勝。

日本今派出種市篤暉掛帥先發，他主投2局飆出2次三振，最快球速來到155公里。第2任投手大津亮介表現同樣精彩，投2局送出3次三振，兩人聯手4局未讓荷蘭隊打者站上壘包。

而日本打線在前4局雖局局有人上壘，但無法有效串連攻勢，直到第5局才終於大爆發，先靠著荷蘭外野手迪德（Ray-Patrick Didder）失誤先馳得點，接著水谷瞬敲出三壘安打、萬波中正高飛犧牲打，大山悠輔更掃出左外野陽春砲。至此日本武士打線完全解放，單局海灌7分。

齋藤友貴哉、河野竜生、杉山一樹3人接連登板投球，合力封鎖荷蘭打線至7局沒敲出安打。然而8局上曽谷龍平在取得2出局後被敲出三壘方向內野安打，無法達成「接力完全比賽」，但他很快抓下第3個出局數，9局更是上演三上三下，最終日本武士9：0完封荷蘭，交流賽收下2連勝。

日本武士隊在這次交流賽首戰以5：0完封荷蘭，此役再以9：0大勝，兩場比賽不僅一分未失，投手群更是兩戰僅各被敲出1支安打，展現驚人壓制力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中