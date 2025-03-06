交流賽》連兩戰都只被敲1安再度完封荷蘭！日本武士打線大爆發2連勝

日本武士交流賽2連勝。（取自產經體育）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本武士隊為了備戰2026年經典賽，於昨與今日和荷蘭隊進行強化試合。此役投手群再度完美壓制，只被敲出1支安打；打線也在第5局大爆發攻下7分，終場9：0獲勝，連兩戰完封荷蘭，收下2連勝。

日本今派出種市篤暉掛帥先發，他主投2局飆出2次三振，最快球速來到155公里。第2任投手大津亮介表現同樣精彩，投2局送出3次三振，兩人聯手4局未讓荷蘭隊打者站上壘包。

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而日本打線在前4局雖局局有人上壘，但無法有效串連攻勢，直到第5局才終於大爆發，先靠著荷蘭外野手迪德（Ray-Patrick Didder）失誤先馳得點，接著水谷瞬敲出三壘安打、萬波中正高飛犧牲打，大山悠輔更掃出左外野陽春砲。至此日本武士打線完全解放，單局海灌7分。

齋藤友貴哉、河野竜生、杉山一樹3人接連登板投球，合力封鎖荷蘭打線至7局沒敲出安打。然而8局上曽谷龍平在取得2出局後被敲出三壘方向內野安打，無法達成「接力完全比賽」，但他很快抓下第3個出局數，9局更是上演三上三下，最終日本武士9：0完封荷蘭，交流賽收下2連勝。

日本武士隊在這次交流賽首戰以5：0完封荷蘭，此役再以9：0大勝，兩場比賽不僅一分未失，投手群更是兩戰僅各被敲出1支安打，展現驚人壓制力。

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