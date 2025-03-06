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東超》盼和領航猿在冠軍戰碰頭 林書緯、李愷諺喊話首戰必勝

2025/03/06 22:45

林書緯。（新北國王提供）林書緯。（新北國王提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕東亞超級聯賽4強戰明天在澳門新濠影匯開打，林書豪領軍新北國王在晚間6點40分迎戰日本B聯盟冠軍隊伍廣島蜻蜓；桃園領航猿將於晚間9點10分對決琉球黃金國王，力拚冠軍賽門票。

東超4強戰今年在澳門新濠影匯登場，由台、日4支隊伍爭奪冠軍頭銜和100萬美元（約3287萬台幣）獎金，這也是台灣首次有兩支職業隊挺進4強，締造新猷。

首次有兩支台灣隊伍闖進4強，外界期待國王和領航猿在決賽會師，林書緯表示，當然希望能在冠軍戰交手，只是現在得先專注在眼前這場比賽，「無論是我們還是領航猿，都要贏下4強這場才有機會交手。」

國王連兩年躋身東超4強，李愷諺表示，還是希望先拿下第一場比賽，「去年我們第一次參加也感受到比賽強度，但去年比較可惜，今年我們做好準備，希望先把第一場比賽贏下來。」提起備戰上的難度，李愷諺不諱言，東超像是國際賽，要情蒐對方比較困難，「不像在台灣職籃，可以跟同一個隊伍碰到很多次，比較好收集資訊，但國際賽就比較難，每個球員習性相對較不清楚。」

林書緯。（東亞超級聯賽提供）林書緯。（東亞超級聯賽提供）

李愷諺。（東亞超級聯賽提供）李愷諺。（東亞超級聯賽提供）

李愷諺。（東亞超級聯賽提供）李愷諺。（東亞超級聯賽提供）

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