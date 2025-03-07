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奧爾良大師賽》「左手重砲」林俊易轟垮世錦賽銅牌 晉級男單8強

2025/03/07 07:10

林俊易。（資料照，法新社）林俊易。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易昨深夜在超級300系列法國奧爾良羽球大師賽，以21：18、21：9力退曾拿過世錦賽銅牌的印度老將普蘭諾伊（Prannoy H. S.），挺進男單8強。

世界排名14的林俊易本季最佳成績是印度公開賽8強，不過他在印度公開賽、印尼大師賽皆栽在印尼名將克里斯提（Jonatan Christie）拍下，他2月則有代表台灣打亞洲混合團體錦標賽，並打敗新加坡一哥駱建佑。

林俊易這次在法國奧爾良榮膺男單第2種子，首輪以直落二打敗馬來西亞選手詹俊為，16強對手則是2023年世錦賽銅牌普蘭諾伊。

普蘭諾伊去年就有點狀態不佳，整年僅印度公開賽有打進4強，目前世界排名30，至於林俊易在去年亞錦賽就以直落二打敗過這位印度好手。

林俊易首局前段都握有領先優勢，最多還以13：7領先，不過經驗老道的普蘭諾伊則努力追分，甚至在曾經反超，陷入17：18落後的小林最後才連拿4分，有驚無險先下一城。林俊易在第二局就展現進攻威力，開局就連得5分給對手下馬威，且也不斷擴大領先優勢，讓對手越打越洩氣，最後也是靠著一記重扣讓對手來不及反應，全場花37分鐘過關。

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