奧爾良大師賽》李佳豪3局戰勝泰國賽冠軍 8強跟林俊易內戰

台灣羽球選手李佳豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣好手李佳豪今天凌晨在超級300系列法國奧爾良羽球大師賽，以21：5、11：21、21：19拍落今年泰國大師賽冠軍新加坡好手鄭加恆，8強將跟「左手重砲」林俊易狹路相逢，也確定台灣男單在本屆4強將佔有1席。

世界排名25的鄭加恆去年賽季就打出不錯的競爭力，在超級300澳門公開賽、超級100吉隆坡大師賽、超級300西德·莫迪羽球國際賽都拿下亞軍，本季則在2月超級300泰國大師賽殺出重圍，收下生涯首座冠軍。

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面對來勢洶洶的勁敵，世界排名23的李佳豪首局在8：5領先更是連掃13分快意先下一城，只是第二局換邊後風水輪流轉，李佳豪9：8領先也當機連續掉分，遭鄭加恆以13：2攻勢扳回一城。

進入決勝局，李佳豪雖然先搶到領先位置，但也被鄭加恆超前，李佳豪甚至面臨10：16落後，他才回神還打出7：0攻勢再度超車，不過鄭加恆又變成19：18領先，不過關鍵時刻李佳豪有頂住壓力，尤其連兩分都讓對手回球過短，最終也連追3分並收下勝利。

李佳豪、林俊易將在8強對決，雙方過去5次國際賽交手，林俊易拿3勝稍占上風，近一次過招為去年台北公開賽4強，由林俊易帶走勝利。

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